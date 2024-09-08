Шольц зробив важливу заяву щодо досягнення миру в Україні

Канцлер ФРН вважає, що представники Росії повинні бути присутні на Другому саміті миру.

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив про необхідність скорішого досягнення миру в Україні, закликавши до активних дискусій про завершення військового конфлікту.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ZDF, фрагменти якого опубліковано в неділю, 8 вересня.

“Вважаю, що зараз той момент, коли нам необхідно обговорити, як ми можемо вийти з цієї військової ситуації і досягти миру швидше, ніж здається можливим зараз”, — наголосив канцлер ФРН.

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Олаф Шольц також заявив, що солідарний із позицією президента України Володимира Зеленського про необхідність присутності РФ на другому Саміті миру.

“Обов’язково буде ще одна мирна конференція”, — запевнив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що якщо представники Росії захочуть взяти участь у другому Саміті, їх участь буде схвалена. Це, за словами Зеленського, важливо для збереження підтримки з боку інших країн, які можуть вважати участь Росії необхідною умовою для початку мирних переговорів.

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