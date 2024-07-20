Канцлер Німеччини підтримав ідею Зеленського запросити РФ на саміт миру

Також Шольц виступив проти тих, закликає України припинити спротив агресору.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав пропозицію президента України Володимира Зеленського запросити представників РФ на другий саміт миру, який запланований на кінець 2024 року.

Також читайте Участь Росії у другому Саміті миру: США зробили заяву

Про це повідомляє УНІАН.

"Дуже радий, що український президент сказав те, що ми також хочемо – щоб Росія була там на наступній зустрічі. Це теж правильно", - сказав Шольц.

Разом з тим Шольц виступив проти тих, закликає України припинити спротив агресору.

"Мир і безпека мають бути гарантовані, але не шляхом капітуляції України. Не шляхом початку наступної війни знову", - наголосив Шольц.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шольц відкинув заклик Зеленського щодо збиття ракет і дронів.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна хоче провести новий Саміт миру за участю Росії до виборів у США.

Читайте також: