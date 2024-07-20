Не виключається "російський слід": Клименко на брифінгу у Львові щодо вбивства Фаріон

Слідчі не виключають, що вбивство могло бути організоване російською владою.

Голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що наразі тривають слідчі дії щодо встановлення виконавців та замовників вбивства Ірини Фаріон.

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Про це Клименко розповів під час брифінгу.

Клименко сказав, що правоохоронці знайшли гільзу після пострілу в Ірину Фаріон. Разом з тим він не став розкривати подробиці щодо калібру.

"Гільза від пострілу зловмисника в Ірину Фаріон знайдена. Правоохоронні органи продовжують заходи із пошуку вбивці", - заявив він.

За його словами, слідчі не виключають, що вбивство могло бути організоване російською владою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після скоєного замаху у лікарні померла громадська діячка, професорка Ірина Фаріон.

Крім того, ми раніше інформували, що правоохоронні органи перекваліфікували справу про замах на Ірину Фаріон на ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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