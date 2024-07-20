У Києві вночі пролунали вибухи

Влада повідомила про роботу сил протиповітряної оборони.
У Києві в ніч проти 20 липня пролунала серія вибухів, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляють кореспонденти ТСН.
У повідомленні вказується, що вибухи пролунали близько першої години ночі.
Після вибухів у столиці була оголошена повітряна тривога.
Моніторингові канали повідомляли про безпілотник, який міг залетіть на територію Києві зі сторони водосховища.
В свою чергу мер Києва повідомив про роботу ППО.
"На Київщині працюють сили ППО по ворожих БПЛА. Не ігноруйте сигнали тривоги", - зазначив Кличко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Крім того, ми раніше інформували, що внаслідок ракетного удару по місту Миколаїв пошкоджено вісім багатоквартирних будинків та будівлю дитсадка.
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