Влада повідомила, що над областю збили російський дрон, який ввів розвідку.
У четвер, 18 липня, у передмісті Дніпра пролунали вибухи. Перед цим в області оголошували тривогу.
Про це повідомили місцеві пабліки.
Перед вибухом моніторингові канали попереджали про російський дрон у напрямку Дніпра.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив вибухи та уточнив, що над областю збили російський дрон, який вів розвідку.
"Над областю збили розвідувальний БпЛА. По ворожій цілі відпрацював підрозділ ПвК "Схід", - написав очільник області о 10:56.
Більше деталей посадовець не надав.
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