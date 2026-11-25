Поліція / © Associated Press

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У Німеччині правоохоронці провели велику спецоперацію. Вона була спрямована проти ймовірного праворадикального угруповання «Terror 18». Учасники цієї групи планували напади на мігрантів і політичних опонентів.

Про це повідомляє BILD.

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За даними ЗМІ, затримання відбулися в середу одразу в трьох регіонах — Бранденбурзі, Нижній Саксонії та Шлезвіг-Гольштейні. Водночас близько 70 поліцейських обшукали десять об’єктів у шести федеральних землях Німеччини.

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Слідство вважає, що угруповання «Terror 18» складалося переважно з підлітків. Воно виникло на основі інтернет-спільноти, учасники якої швидко радикалізувалися. Члени групи виступали проти демократичного ладу країни та планували залякувати людей підпалами й насильницькими акціями. Серед їхніх цілей також були вбивства мігрантів і політичних опонентів.

Одним із головних епізодів справи стала підготовка підпалу центру для біженців у місті Вінзен (Нижня Саксонія). Поліції вдалося зупинити цей теракт наприкінці жовтня — тоді затримали 15-річного підлітка зі Шлезвіг-Гольштейну. Згодом заарештували ймовірного засновника групи, 18-річного жителя околиць Шверина, а пізніше — 19-річного юнака з Вінзена.

Загалом у цій справі проходять десятеро людей. Окрім трьох підозрюваних, яких затримали в середу, та трьох заарештованих раніше, поліція перевіряє ще чотирьох підлітків. Їх підозрюють у підтримці терористичної групи або в тому, що вони знали про підготовку злочинів, але не повідомили про це правоохоронців.

Нагадаємо, співлідер ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдГ) Тіно Хруппала заявив про необхідність депортувати українців, сирійців та афганців із ФРН.

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