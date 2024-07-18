В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух: що відомо

Це за день вже була четверта загроза балістики з Криму.
В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В напрямку міста російські окупанти спрямували балістику.
Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.
Як стало відомо, під час повітряної тривоги в місті пролунали вибухи. Повідомлялося, що на місто російські окупанти спрямували балістику.
“Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. В місті чутно вибухи”, - наголосив Труханов.
Він також додав, що це за день вже була четверта загроза балістики з Криму. Станом на зараз немає інформації про постраждалих та влучання.
Нагадаємо, що російський генерал наказав обстріляти місто, в якому він народився.
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