"Своїх бояться більше": чому серед росіян значно зросли випадки самогубств на фронті

Росіяни бояться більше "своїх", ніж українців, адже влада РФ не дозволяє своїм військам відступати і в такому разі просто розстрілює їх.

Російських окупантів настільки накручують ідеологічно, щоб вони не здавались в полон, що вони часто вчиняють самогубство.

Про це розповів командир взводу 95 окремої десантно-штурмової поліської бригади ЗСУ Станіслав Краснов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на Торецькому напрямку російські окупанти часто не забирають поранених.

"По даних нашої розвідки, по даних від полонених, вони тут не забирають взагалі поранених та змушують їх "рухатися уперед", - додав Краснов.

За його словами, буває, що поранені після бою не можуть рухатися і лежать навіть по кілька днів там.

"Евакуація майже не проводиться. Їх кидають просто вперед без можливості повернутись назад. Єдина можливість повернутись назад - успішно виконати бойову задачу, протриматись якийсь час, а потім може їх поміняють", - розповів Краснов.

Він додав, що російські окупанти обіцяють своїм воїнам, що їх будуть розстрілювати, якщо вони відступатимуть і такі випадки фіксуються. Командир зазначив, що є факти розстрілів і фізичного покарання – їх б’ють, прив’язують.

"Вони бояться насправді більш своїх, ніж наших", - заявив Краснов.

За його словами, отримавши якісь несерйозні поранення, окупанти розуміють, що їх не евакуюють і вийти вони не зможуть, тому стріляють в себе, щоб не здаватися в полон.

Нагадаємо, в Росії 23-річний хлопець вчинив самогубство після того, як отримав повістку. Друзям він написав, що не хоче йти до армії.

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