Коли світло будуть відключати менше: що кажуть в уряді

Відключення світла можуть зменшитись вже від 20 липня.
Останнім часом графіки відключень світла були довшими через аномальну спеку. Втім, є ймовірність, що вже від суботи, графіки відключень будуть м'якшими.
Про це заявив радник прем'єр-міністра та член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко, повідомляє "24 Канал".
З його слів, вже 19 липня через зниження температури поступово розпочнеться зниження споживання електроенергії. А далі на українців чекають вихідні, коли також традиційно зменшується споживання електроенергії
"Я очікую, що в суботу (20 липня - Ред) розпочнеться полегшення обмежень. Від понеділка ця тенденція до зниження попиту посилиться", - розповів Юрій Бойко.
Втім, вважає він, українці далі житимуть з графіками обмеження світла. Ситуація буде легшою, ніж протягом останніх двох тижнів.
Щодо середньострокової перспективи, то Бойко пояснив, що відносно стабільна ситуація з енергопостачанням очікується в серпні – вересні та, можливо, в жовтні (якщо не буде значного зниження температури).
Як повідомлялося, в Україні скасували відключення світла у частині населених пунктів. Зокрема, це стосується прикордоння. Кабмін запровадив відповідну норму.
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