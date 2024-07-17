Росіяни, ймовірно, формують резерв для наступу на новій ділянці фронту - Андрющенко

Російське командування перекидає резерви з Новоазовська у напрямку Вугледару Донецької області.

Про це поінформував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Зафіксовано перекидання підрозділу колоною понад 17 вантажівок з Новоазовська в напрям Пологів через с. Нікольське /м.Розвівка. Це ще раз звертає увагу на нову тенденцію накопичення нових підрозділів на півдні, причому не в базових таборах підготовки на узбережжі. А вже ближче до ЛБЗ", - зазначив він.

За його словами, тенденція зберігається близько тижня без зміни ситуації по лінії фронту.

"Тому, схиляємось до гіпотезу формування резерву для наступу на півдні із посиленнм тиску на Вугледар в тактичній близкості по часу", - припускає він.

Нагадаємо, відповідно до ранкового зведення Генштабу, російські військові атакують ЗСУ по всій лінії фронту.

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