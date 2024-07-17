Російські війська просуваються у Донецькій області: деталі від ISW

На фронті тривали позиційні бої. Російські окупанти просуваються далі на північний захід від Авдіївки. Що більше - загарбники продовжили наступальні дії в цьому районі.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 15-16 липня, показують, що армія РФ просунулася в північно-західній частині Новоселівки Першої. Зокрема, один російський "воєнкор" стверджував, що росіяни також просувалися в межах південно-західної частини населеного пункту. Втім, в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Геолокаційні кадри за 16 липня вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на захід у полях від Лозуватського. Окрім того, знімки вказують на те, що загарбники просунулися вздовж смуги на північний захід від Архангельського, що розташоване на північному заході від Авдіївки.

Один російський "воєнкор" стверджував, що нібито окупанти також просунулися на північний захід від Новоолександрівки та Євгенівки.

Російські окупанти продовжували наступальні дії в районах Калинового, Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогресу, Новоселівки Першої, Лозуватського, біля Уманського та Яснобродівки, а також біля Карлівки 15 і 16 липня.

Ситуація біля Авдіївки. Карта ISW.

Нагадаємо, видання NYТ пише, що ЗСУ стримують Росію на всій лінії фронту. Ймовірно, окупанти захопили село Урожайне на Херсонщині, яке Україна повернула влітку торік.

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