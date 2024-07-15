Наступ на Харків: Зеленський зробив заяву

У Харківській області зупинився наступ армії Російської Федерації, який розпочався у травні цього року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

"Я вважаю, що на Харківщині люди - або нелюди Російської Федерації зупинені. Їхній наступ провалився. Визнають всі експерти, що наступ Росії на Харків провалився", - наголосив український лідер.

Зеленський зауважив, що зупинити військо РФ вдалося завдяки "нашим воїнам і відповідною зброєю".

"Будемо цінити високо службу наших хлопців", - додав глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував заяву керівника ГУР Кирила Буданова про наступ РФ з півночі. Президент наголосив, мовляв, ці слова "трохи не так зрозуміли".

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