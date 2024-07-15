Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 16 липня?

Призначення сьогодення – наполеглива робота, спрямована на досягнення поставленої мети – передусім, професійного характеру. Зірки рекомендують вирушати в поїздки – як ділового, так і особистого характеру: у відрядженні вдасться «закрити» всі поставлені керівництвом завдання, а у подорожі – добре відпочити, розслабившись та поповнивши запас фізичних та моральних сил. Фінансові питання будуть відрізнятися невеликим масштабом, але на виплату зарплат і гонорарів талану в цій сфері має вистачити.

Рак

Раки зможуть розраховувати на довгоочікуваний та давно запланований закуп – їм вдасться придбати саме ту річ, яку вони мріяли. Найімовірніше, йтиметься про побутову техніку, але не виключено і щось дорожче, на що довелося підібрати грошей, економлячи і відмовляючи собі в приємних дрібницях. Що ж, зусилля і жертви представників знака не минуть даремно: придбання довго служитиме їм вірою і правдою.

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