В понеділок, 15 липня, в Одесі пролунали вибухи. Від 08:02 в Одеській області оголошено повітряну тривогу.

Про вибухи повідомили місцеві медіа та телеграм-канали.

"Дуже голосно відпрацювала ППО в Одесі", - повідомляє "Думская".

Тим часом ПС попереджали, що можлива робота нашої ППО по ворожому БПЛА на Одещині.

Як повідомлялося, в Україні зрання була оголошена повномасштабна тривога. "Почервоніли" всі області, бо було зафіксовано зліт МіГ-31К.

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