В області лунали сирени.
В понеділок, 15 липня, в Одесі пролунали вибухи. Від 08:02 в Одеській області оголошено повітряну тривогу.
Про вибухи повідомили місцеві медіа та телеграм-канали.
"Дуже голосно відпрацювала ППО в Одесі", - повідомляє "Думская".
Тим часом ПС попереджали, що можлива робота нашої ППО по ворожому БПЛА на Одещині.
Як повідомлялося, в Україні зрання була оголошена повномасштабна тривога. "Почервоніли" всі області, бо було зафіксовано зліт МіГ-31К.
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