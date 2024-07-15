В Україні зрання оголошена повномасштабна тривога

Сьогодні, 15 липня, в Україні оголошена повітряна тривога. "Почервоніли" всі області.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - повідомили Повітряні сили.

Нагадаємо, у ніч проти 13 липня 2024 року росіяни знову влаштували атаку по Україні. Вони випустили п'ять безпілотники "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська.

Інформації про пошкодження об'єктів інфраструктури чи постраждалих внаслідок нічної атаки не надходило.

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