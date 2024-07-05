На Полтавщині сталися вибухи

У п'ятницю, 5 липня, на Полтавщині пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль в напрямку області.

Про вибухи повідомили місцеві медіа та Телеграм-канали.

"У Миргородській громаді на Полтавщині було чутно звук вибуху, повідомили "Суспільному" місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.

Згодом видання поінформувало про повторні вибухи.

Зазначимо, що тривога в Полтавській області триває від 10:15. Повітряні сили попереджали про ціль у напрямку регіону та небезпеку для Миргорода.

Як повідомлялося, росіяни майже всю ніч атакували "Шахедами" Київщину. Повітряну тривогу оголошували кілька разів, вона тривала понад чотири години.

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