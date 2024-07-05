Армія РФ просувається в районі Часового Яру: деталі від ISW

Російські окупаційні війська захопили крайній східний міста Часів Яр у Донецькій області під час наступальних операцій. Загарбники мають просування далі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" підтверджують, що українські війська відійшли з мікрорайону "Канал", що в східній частині міста, на підготовлені позиції. Таке рішення ухвалили після того, як утримувати мікрорайон стало недоцільним.

Своєю чергою український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що за захоплення мікрорайону "Канал2 відповідали підрозділи 217-го, 299-го і 331-го полків ВДВ 98-ї російської дивізії ВДВ, а також підрозділи 11-ї бригади ВДВ і 102-го мотострілецького полку. За словами аналітика, російські війська утримують позиції на захід від мікрорайону "Канал" біля зруйнованого мосту через Сіверсько-Донецький канал по вулиці Олега Кошового.

Також Машовець спрогнозував, що російські війська, ймовірно, залучать ці підрозділи для активізації зусиль для подальшого просування вглиб Часового Яру.

В ISW зауважують, що російські війська продовжували наступальні дії на північний схід від Часового Яру в районі Григорівки, на північ - в районі Калинівки, на схід - в районі Іванівського та на південний схід - в районі Кліщіївки.

Як повідомлялося, РФ окупувала мікрорайон "Канал" у місті Часів Яр на Донеччині. Зазначається, що подальше утримання в руїнах і проблеми з логістикою тільки збільшило б втрати. А тому було вирішено відійти на інші підготовлені позиції.

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