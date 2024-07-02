Удар по аеродрому у Миргороді: експерт розповів, як Росія дістала до летовища

Росія завдала удару по аеродрому в Миргороді Полтавської області. Те, що окупанти дістали до цього летовища, "трішечки вражає". Втім, з цього ворожого удару варто зробити висновки.

Про це в ефірі Radio NV заявив авіаексперт Валерій Романенко.

"Неочікувано, занадто глибоко в тилу. Загалом наша протиповітряна оборона мала б цей безпілотник (який корегував вогонь - Ред.) збити. Хоча б виявити його, підняти винищувачі і збити після цього. На жаль, цього не сталося", - висловився експерт.

З його слів, "це велика небезпека, коли на таку дальність заходять російські безпілотники, які ще й мають можливість відзняти результати удару". Романенко наголошує, що внаслідок цього окупанти отримали "повну інформацію" не лише про ураження, а ще й про втрати України.

"Одна справа, коли просто стріляють по площах, інша справа, коли тут ти маєш можливість коригувати вогонь. Тобто пустили ракету, подивились з безпілотника, куди потрапила, і моментально внесли якісь корективи. Якщо програмування ракети на політ це дозволяє. Думаю, що хвилин 20 потрібно для "Іскандера", щоб змінити координати цілі. Коригування - це найбільш небезпечно, і фіксація результатів удару. Це два найбільш небезпечні моменти загалом в подібних обстрілах", - наголошує Валерій Романенко.

Як повідомлялося, 1 липня Росія завдала ракетного удару по аеродрому в Миргороді. За інформацією видання Forbes, внаслідок удару було знищено два літаки Су-27, які начебто стояли "просто неба".

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