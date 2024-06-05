Таропрогноз на літо 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро з'явилися у Середньовічній Європі, а як засіб для ворожіння їх почали використовувати з кінця XVIII століття. Окультисти називали їх ключем до відповідей на всі запитання. Частко це правда, адже навіть психологи нині використовують їх у своїй роботі, особливо, для роботи з підсвідомим.

Дізнайтеся, що очікує вас влітку 2024 року за допомогою тарологічного прогнозу на літо від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта літа "Десятка пентаклів"

Ця карта свідчить про хороше життя, згоду, безпеку, традиційні цінності. Вона розповідає про життя за правилами, бажання постійності та стабільності, щасливий сімейний союз, матеріальну безпеку, бажання багатства, розквіт особистості, успіх у всьому. Але, звісно, пам'ятайте, що без ваших зусиль, мрії реальністю не стануть.

Всі слова, які асоціюються з цією картою, описують наші потаємні бажання. Якщо у розкладі з'явилася ця карта, - то попереду період успіху та процвітання. Також ви з готовністю дотримуєтеся правил, щоб добитися свого традиційними методами.

Проте водночас не треба потрапляти у паску традицій. Насправді ви дуже вразливі і не любите змін, тому речі з традиційного суспільства дають відчуття стабільності. Постійне тільки одне - зміни у нашому житті.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта літа "Двійка пентаклів"

Ця карта свідчить про гнучкість та вміння жонглювати у різних життєвих ситуаціях. Вона повідомляє про вмілий стан справ, пристосування до очікувань, одночасне виконання кількох справ, розв'язання чималої кількості проблем, впевненість у собі, спілкування з іншими людьми, вміння спіймати свій час за хвіст, розуміння змін, які відбуваються навкруги.

Ця карта свідчить про те, наскільки важливою є гнучкість мислення та вміння пристосовуватися до змін. Вона символізує, що для подолання будь-яких труднощів важливо вміння схопитися за будь-який шанс. Подивіться на життя з посмішкою і вам стане легше знайти нові способи розв'язувати старі проблеми. Пристосовуйтеся до зовнішнього середовища і ви напрацюєте свій шлях досягнення поставленої мети.

Ви почнете відчувати впевненість у своїх талантах і вміннях, а, значить, і в самому собі. Не дайте змінам застати вас раптово, уважно стежте за всім, що може вивести вас з рівноваги.

Також читайте Таропрогноз на червень 2024 року: що карти нам віщують

Прогноз Таро на фінанси

Карта літа "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта вказує на досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Вона свідчить про великий життєвий виграш, фінансову або матеріальну безпеку, насолоду усіма благами життя, зміни на краще, щастя, вміння отримувати прибутки.

Зараз йдеться про те, що ви досягнули чимало в роботі, ви навчилися контролювати свої страхи та сумніви. Ви вільні у своєму виборі робити що завгодно, поки відповідаєте за свої дії.

Настав час замислитися про себе. Замисліться про те, наскільки ви вільні, чи вам подобається незалежність чи не боїтеся ви стати впевненим у собі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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