Таропрогноз на червень 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро прийшли до нас з глибини віків, але й досі залишаються важливим езотеричним та психологічним цікавим артефактом, тому скористайтеся їхньою мудрістю, щоб досягнути кращого саморозвитку. Тому пропонуємо вам ознайомитися з тарологічним прогнозом на червень 2024 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Паж жезлів"

Ця карта свідчить про новий погляд на життя, новини, ентузіазм та шанси. Вона розповідає про бажання піти у новому напрямку, певні пропозиції, чарівних залицяльників, чесних людей, а іноді — інфантильне ставлення до справ та перевірку своїх сил.

Зараз настав час розпочати щось нове, дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами, отримати натхнення від перспектив. Можливо, ці нові можливості з'являться у коханні, а, можливо, йдеться про легкий флірт, який ні до чого не зобов'язує. Подивіться на нинішні стосунки під іншим кутом зору, щоб оживити кохання і заново оживити почуття. Також вірогідно, що вас відірве від поточних справ незнайома людина або спрагле бажання отримати бажане. А ось інфантильне ставлення тільки заважатиме нормальним взаєминам і серйозним планам.

Попереду період великого оптимізму та пристрасного захоплення життям.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця "Вісімка жезлів"

Ця карта повідомляє про бажання рухатися вперед, дію, новини, можливості. Йдеться про вибір пріоритетів, роз'яснення своїх намірів, стрімкі дії, отримання важливого повідомлення, швидкий розвиток, зміну рішень, невизначеність ситуації та розуміння її суті.

"Вісімка жезлів" символізує незакінчений рух. Ця карта підказує звернути увагу на інтуїтивні ідеї та внутрішні порухи, які викликані реакцією на певну подію.

Настав час визначити, що ви хочете робити далі. Також слід зрозуміти чи правильні ваші дію у той, чи інший момент. Зараз необхідні швидкі та рішучі дії. Домогтися бажаного можна лише ними.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця "П'ятірка мечів"

Ця карта оповідає про завоювання, поразку, непотрібну перемогу, визнання меж своїх можливостей, конфлікт інтересів. Ця карта повідомляє про безнадійну ситуацію, бажання думати тільки про себе, відчуття поразки, вороже ставлення.

Ця карта підказує, що слід усвідомити межі власних можливостей та зрозуміти, чому трапляються поразки у вашому житті. Зараз потрібно замислитися про власну вигоду. Не варто й брехати самому собі.

Щоб там не сталося, ви можете стикнутися з ворожим оточенням та вступити в боротьбу з невідомим кінцем, яка дозволить вам побачити, що інші люди теж обмежені у власних можливостях, як і ви.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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