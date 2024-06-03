Таропрогноз на июнь 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро пришли к нам из глубины веков, но до сих пор остаются важным эзотерическим и психологическим интересным артефактом, поэтому воспользуйтесь их мудростью, чтобы достичь лучшего саморазвития. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с тарологическим прогнозом на июнь 2024 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяца "Паж жезлов"

Эта карта свидетельствует о новом взгляде на жизнь, новости, энтузиазм и шансы. Она рассказывает о желании пойти в новом направлении, определенных предложениях, очаровательных поклонниках, честных людях, а иногда — инфантильном отношении к делам и проверке своих сил.

Сейчас пора начать что-то новое, исследовать все открывающиеся перед вами возможности получить вдохновение от перспектив. Возможно, эти новые возможности появятся в любви, а может быть, речь идет о легком флирте, который ни к чему не обязывает. Посмотрите на нынешние отношения с другой точки зрения, чтобы оживить любовь и заново оживить чувства. Также вероятно, что вас оторвет от текущих дел незнакомый человек или жаждущее желание получить желаемое. А вот инфантильное отношение будет только мешать нормальным взаимоотношениям и серьезным планам.

Впереди период большого оптимизма и страстного увлечения жизнью.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца "Восьмерка жезлов"

Эта карта сообщает о желании двигаться вперед, действие, новости, возможности. Речь идет о выборе приоритетов, разъяснении своих намерений, стремительных действиях, получении важного сообщения, быстром развитии, изменении решений, неопределенности ситуации и понимании ее сущности.

"Восьмерка жезлов" символизирует незаконченное движение. Эта карта подсказывает обратить внимание на интуитивные идеи и внутренние движения, вызванные реакцией на определенное событие.

Пора определить, что вы хотите делать дальше. Также следует понять правильны ли ваши действия в тот или иной момент. Сейчас необходимы скорые и решительные действия. Добиться желаемого можно только ими.

Прогноз Таро на финансы

Карта месяца "Пятерка мечей"

Эта карта повествует о завоевании, поражении, ненужной победе, признании пределов своих возможностей, конфликте интересов. Эта карта сообщает о безнадежной ситуации, желании думать только о себе, ощущении поражения, враждебном отношении.

Эта карта подсказывает, что следует уяснить пределы собственных возможностей и понять, почему случаются поражения в вашей жизни. Сейчас нужно задуматься о собственной выгоде. Не стоит и лгать самому себе.

Чтобы там не произошло, вы можете столкнуться с враждебным окружением и вступить в борьбу с неизвестным концом, которая позволит вам увидеть, что другие люди тоже ограничены в своих возможностях, как и вы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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