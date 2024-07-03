Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РФ окупувала мікрорайон "Канал" в місті Часів Яр - DeepState

Дата публікації
Перегляди
332
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
РФ окупувала мікрорайон "Канал" в місті Часів Яр - DeepState

Війна. / Фото: Associated Press

Вихід з цієї частини міста - логічне рішення.

Армія РФ окупувала мікрорайон "Канал" в місті Часів Яр в Донецькій області. Що більше - ця частина міста повністю зруйнована. 

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Зазначається, що подальше утримання в руїнах та проблеми з логістикою тільки збільшать втрати. Саме тому відхід з мікрорайону є логічним рішенням. Хоч аналітики називають його важким. "Канал" вигідно було тримати, коли ворог був на підступах, зауважують в DeepState.

"Ворог повністю окупував район «Канал» міста Часів Яр. Ціною величезних втрат та фактичного знищення усіх багатоповерхівок, росіяни досягли успіху. Попри неспівмірні втрати, втрата Часового Яру стала ближчою. В перспективі це має серйозні наслідки для зміни оперативної карти Донеччини", - повідомив командир ТГр "Реванш" Богдан Ходаковський.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомили назвали мету  літнього наступу РФ. Зокрема, російські окупанти прагнуть перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка, аби ускладнити забезпечення українських Сил оборони на східному фронті. 

Читайте також: 

Наступна публікація