Молодик 6 липня 2024 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Під час молодика корисно займатися медитацією, йогой та іншими духовними практиками для налаштування на внутрішню гармонію.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на молодик 6 липня 2024 року розповідає, що Дівам слід помізкувати над запасними варіантами на роботі, а Стрільцям - працювати над почуттями.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на молодик 6 липня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Лицар пентаклів"
Не витрачайте зайвих коштів. У стосунках варто зрозуміти, до якої мети ви прагнете. На роботі знайдіть більше сил для розвитку.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Четвірка мечів"
Потрібно заспокоїтися і рухатися вперед. У стосунках вам потрібно перепочити. А на роботі - взяти відпустку.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Дев'ятка жезлів"
Не створюйте собі проблем самі. На роботі уникайте конфліктів. А у стосунках - нових викликів.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Трійка мечів"
Очікуйте на біль. У стосунках спробуйте захистити своє серце. А на роботі остерігайтеся нових викликів.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Королева мечів"
Щосили захищайте свої позиції. У любові дійте обережно. На роботі проявіть інтелектуальну складову.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Башта"
Все може знищитися дощенту. Але на новому фундаментів у стосунках легше будувати. На роботі шукайте запасний варіант.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Справедливість"
Годі переливати з пустого в порожнє. У стосунках дійте розумно. На роботі збалансуйте емоції та почуття.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Королева жезлів"
Додайте пристрасті. На роботі проявіть силу. А у стосунках займіться шаленим сексом.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "'Паж кубків"
Працюйте над почуттями. У стосунках додайте пристрасті. А на роботі прислухайтеся до голосу серця.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Сміливо вирушайте до своєї мети. На роботі додайте енергійності. У стосунках потрібно більше витримки.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Імператор"
Покажіть, що вам можна довіряти. У стосунках спробуйте трішки розслабитися. На роботі продемонструйте впевненість.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Імператриця"
Розквіт вас супроводжує. У стосунках потрібно вийти на новий рівень. На роботі запропонуйте новий проєкт.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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