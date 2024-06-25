Гороскоп кохання на липень 2024 року

У липні сфера любовних взаємин принесе багато приємного. Все навколо починає набувати ніжних відтінків сентиментальності та чуттєвості. У тих, хто у пошуку, з'являється чудова можливість познайомитися з цікавою людиною та зав'язати романтичні взаємини.

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Набагато складніші справи у давно утворених пар – в основному у тих, хто у стосунках, але до шлюбу та сім'ї справа так і не дійшла. Чорний Місяць у Терезах влаштує всім партнерам перевірку у сфері особистих взаємин і багато хто її не пройде.

Сімейні союзи постраждають у тому разі, якщо подружжя перебуває на відстані одне від одного. Але діти зближують – як маленькі, так і дорослі, тому об'єднуйтесь, знаходьте спільні інтереси, разом радійте Сонцю та теплим літнім дням!

6 липня розпочинається новий місячний цикл у душевному та сімейному знаку зодіаку Рак, який сприяє новому витку у сімейних взаєминах, усуненню непорозумінь між людьми, що люблять, облаштуванню побуту, купівлі нерухомості, переїздам на нове місце проживання.

11 липня Венера о 19:19 (gmt+3) входить у знак Лева, закликаючи благородно чинити одне стосовно одного. Все таємне в коханні стане видимим для всіх у другій третій декадах найспекотнішого літнього місяця. Так буде і в особистих взаєминах – нова закоханість може зруйнувати наявні стосунки (але це не стосується сімейних пар).

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ОВЕН

В особистому житті все йде непогано. Дружні пари разом обговорюють плани на майбутнє, і, можливо, вони пов'язані з покращенням колишнього житла чи придбанням нового. Поки що це лише плани, але протягом року-півтора вони неодмінно отримають втілення у життя. Багато закоханих можуть повністю визначитися – і, найімовірніше, це буде повне єднання. Тобто шлюб, спільне проживання, придбання спільного житла – все це зараз і найближчими місяцями є більш ніж реальним.

ТЕЛЕЦЬ

Тим, хто не проти посидіти на двох стільцях, зірки дають пораду – будьте обережні і пам'ятайте, що все таємне стає очевидним. У особистому житті зараз відбуваються деякі доленосні події. Молоді пари, ймовірно, затіють гру в драму, але від цього почуття стануть тільки сильнішими. Взаємини з кимось із близьких родичів у другій половині місяця знову ускладнюються, і, ймовірно, йдеться про давні суперечливі питання, неврегульовані ситуації минулого.

БЛИЗНЯТА

Багато чого крутитиметься навколо побутових питань, облаштування будинку, ремонту. Ваша половинка стане більш примхливою та вимогливою, а все тому, що коханій людині не вистачає вашої уваги. Знайдіть час для романтичних побачень, теплих вечерь та культурних заходів. Закоханим парам загрожує втручання третьої особи, тому варто підвищити рівень близькості, а для цього потрібна щирість, довіра та турбота. Життя особисте цього місяця може виявитися набагато важливішим за кар'єру.

РАК

Імовірність доленосної зустрічі протягом усього липня дуже висока, і вона має всі шанси перерости в глибоке почуття, і навіть у шлюб. У багатьох сім'ях обговорюватимуться плани, пов'язані з придбанням нерухомості для себе або для своїх дітей. У першій декаді місяця активізуються взаємини із родичами, можливі часті зустрічі. Не виключено відновлення зв'язків із дальньою ріднею, яка проживає в іншому місті чи іншій країні. Пари, які давно перебувають у конфлікті, зможу знайти якісь точки примирення.

ЛЕВ

Липень – прекрасний місяць і для особистого життя. Багато представників вашого знака можуть завершити ремонт, переїхати до нового будинку чи нової квартири. А хтось нарешті ухвалить важливе рішення про придбання нерухомості. Стосунки у дружних сім'ях рівні, гармонійні, сповнені турботи та любові. Назрілі конфлікти в парі вимагатимуть максимальної щирості та чесності із самим собою. Закоханим зі стажем варто подумати про подальший розвиток взаємин.

ДІВА

В особистій сфері настають зміни. Торкнуться вони насамперед сімейних: розпочнеться будівництво, переїзди, якісь пертурбації із житлом. Молодим людям захочеться оновлень, нових емоцій, яскравих почуттів. У пар, що утворилися, відносини розвиваються бурхливо, що може призвести до вагітності. Вони можуть ухвалити рішення про спільне проживання та зроблять все, щоб це сталося. У разі проблем пам'ятайте, що ви живете в реальному, а не в ідеальному світі, і без компромісів тут не обійтися.

ТЕРЕЗИ

Липень – дуже романтичний, але цього року, саме для вас – зовсім неспокійний місяць у багатьох сенсах. Настав час переглянути сферу любовних взаємин і пройти кармічні уроки. І тут ви встигнете набагато більше, ніж планували ще зовсім недавно. Вирішувати, звичайно ж, вам, але і про думку партнера не забувайте. Самотні познайомляться з цікавими персонажами, які не стануть доленосними, проте подарують позитивний настрій у спілкуванні.

СКОРПІОН

Це ідеальний час для внесення чогось нового до вже наявних стосунків і, можливо, виходу їх на новий рівень. Це вдалий час для нових знайомств, любовних інтриг та бурхливих, пристрасних романів. Проте тим, хто перебуває у тривалих стосунках чи шлюбі, варто бути обережнішим. Спокуса може бути дуже великою, а тому варто думати не так про справжнє, як про наслідки своїх вчинків. Стосунки у сімейних парах відносно безхмарні.

СТРІЛЕЦЬ

Закохані пари пройдуть перевірку міцності завдяки випробуванню вірністю та здатністю йти на компроміси. Проблеми виникають лише на ґрунті поділу влади та фінансів. Можливі й невеликі проблеми із родичами другої половини. Можливе виконання бажань щодо облаштування будинку, дрібного ремонту та інших заходів, пов'язаних із нерухомістю. Батькам необхідно забути про свої амбіції, щоб подбати про психологічне здоров'я своїх дітей.

КОЗОРІГ

Партнерські взаємини викликають занепокоєння. Можливі болісні розставання, розлучення, а також глобальні зміни у чуттєвих взаєминах. Це може бути охолодження у стосунках або гостра потреба у усамітненні, потреба у розмовах про важливе. Самотнім людям не варто розраховувати на серйозні любовні союзи – краще присвятити час особистісному зростанню. Зв'язки з ближніми родичами помітно покращаться, і головну роль у цьому зіграють діти, онуки.

ВОДОЛІЙ

Можливо, процес оновлень в особистому житті і не проявиться цього місяця настільки активно, проте деякі ознаки майбутніх змін ви все ж таки помітите. Конфлікти здебільшого виникнуть на тлі розбіжностей у фінансових питаннях, сімейних цінностей, поглядів. Не гарячкуйте, заздалегідь вирішіть, що для вас важливіше: стосунки з партнером або останнє слово у суперечці. Самотні, навпаки, можуть розраховувати на нові шанси облаштувати своє особисте життя. Будь-які зміни приймайте з подякою долі.

РИБИ

Проблеми в особистому житті залишаються, але цього разу ситуація не виглядає такою тупиковою. Взаємини у закоханих стають рівнішими та спокійнішими, і, якщо після недавніх сварок, вони ще залишаються разом, то це гарний знак на майбутнє. А якщо розставання все ж таки відбулося, то, за бажання, ви можете зробити крок до примирення. Спілкування з близькими людьми цього місяця виявиться напрочуд плідним. Саме вдома, у родинному колі, ви зможете знайти необхідну підтримку і з її допомогою вдало вийти з любовних труднощів.

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