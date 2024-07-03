Молодик 6 липня 2024 року: 10 езотеричних афірмацій

Це найкращий час для постановки цілей та визначення бажань на наступний місячний цикл.

Молодик 6 липня 2024 року з погляду езотерики є часом потужного оновлення та нових починань. Це фаза місячного циклу, коли Місяць перебуває між Землею і Сонцем, і його не видно з Землі. Езотерики вважають, що молодик символізує новий цикл життя, коли енергія всесвіту сприяє закладенню нових намірів і планів.

Ось 10 езотеричних афірмацій для періоду молодика, які допоможуть налаштуватися на нові починання і внутрішню гармонію:

"Я відкриваюся для нових починань і можливостей." "Моя енергія оновлюється і наповнює мене силою." "Я налаштовуюся на внутрішній спокій і гармонію." "Я відпускаю минуле і приймаю новий цикл життя." "Я довіряю процесу змін і росту." "Мої мрії і цілі легко втілюються в реальність." "Я відчуваю вдячність за нові можливості і благословення." "Я відкритий до нових знань і мудрості." "Моя інтуїція веде мене до правильних рішень." "Я створюю позитивні зміни у своєму житті з кожним новим днем."

Нехай ці афірмації допоможуть вам знайти внутрішню гармонію і налаштуватися на позитивні зміни під час молодика.

Читайте також: