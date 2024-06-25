Фінансовий гороскоп на липень 2024 року

У липні найкращою стратегією стане збереження рівноваги у будь-яких ситуаціях. Варто бути напоготові і завжди бути готовими до фінансових неприємностей через недобросовісних ділових партнерів. Місяць більше підходить для відпочинку, а не для активної трудової діяльності та заробляння грошей.

Ефективність практично нульова у професійній сфері і пов'язано це з новим транзитом Ліліт Терезами. Це знак соціальних та офіційних взаємин, взаємовигідного співробітництва, дипломатичних зв'язків. Попереду 9 місяців труднощів у цих життєвих сферах, але саме липень – найскладніший. Поступово всі адаптуються до неприємних сюрпризів від негативної кармічної точки, головне, на початку "не наламати дров".

Цього місяця краще звести до мінімуму всі фінансові ризики, не вкладати гроші в нові проєкти та розширення бізнесу. Але корисно вивчити мотивацію людей у вашому оточенні, поспілкуватися із потенційними діловими партнерами у неформальних умовах. Багато людей виявлять себе — хто з кращого, хто з гіршого боку. А вже на підставі подібних ситуацій і розпадатимуться старі партнерські союзи, а також утворюватимуться нові ближче до осені. Не поспішайте — і ви збережете свою нервову систему та матеріальні ресурси!

Останній тиждень липня може завдати дуже багато неприємностей – час помилок, розчарувань та втрат. Люди та обставини будуть абсолютно непередбачуваними, бурхливими та стресовими. Тому якщо вже щось задумали, то робіть це зараз.

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ОВЕН

Шукайте баланс всередині себе — ви і тільки ви здатні впоратися з найсильнішими кризами. Більшість подій перейде у площину особистого життя, а на роботі спостерігатиметься повний штиль, можливий навіть невеликий застій у справах. Для розвитку кар'єри та бізнесу зараз важливо чітко планувати дії, ретельно обмірковуючи кожен крок. Гарний прибуток можливий від ведення справ з іноземними компаніями. Наймані співробітники можуть зіткнутися з інтригами у колективі та конкуренцією та підставами.

ТЕЛЕЦЬ

Імовірні конфлікти з партнерами по бізнесу, їхньою причиною можуть стати майнові суперечки чи питання розподілу прибутку. Але, як кажуть, "терпіння і праця все переможуть". Зв'язки із колегами із зарубіжжя розвиваються загалом непогано, на сьогодні цей напрям видається цілком позитивним. Високий успіх у кар'єрі чекає на молодих, зухвалих і дуже динамічних людей, які сповнені амбіцій та бажання підкорювати висоти. Їм варто голосно заявити про себе за допомогою реклами, соцмереж, через друзів.

БЛИЗНЯТА

У підприємців ймовірні проблеми юридичного характеру, якщо вони вже мали місце у минулому. Крім цього, слід бути уважнішими до підлеглих і ретельніше перевіряти їхню роботу. У фінансовому плані цей місяць можна назвати середнім чи нейтральним. Гроші надходять у стабільному режимі, проте прориву на матеріальному фронті не передбачається. У вас може розігратися бурхлива фантазія, яка далека від реальності. Але в цьому випадку це і непогано — "рожеві окуляри" допоможуть з оптимізмом дивитися на майбутнє.

РАК

Підприємців начебто хтось підштовхує витратити всі заощадження. Звісно, рано чи пізно доведеться замислитись над тим, щоб розширити бізнес, взявши на роботу нових найманих співробітників або розширивши асортимент товарів та послуг. Але краще все ж таки це зробити в кінці літа-початку осені. Якщо такі питання стали руба – робіть це щонайменше в першій декаді липня, не пізніше. Залучайте як інвесторів зарубіжні компанії, якщо концепція проєкту передбачає вихід зовнішній ринок.

ЛЕВ

У бізнесі намітиться прогрес у вигляді вигідних пропозицій партнерства. Наймані співробітники отримають підвищення по службі або невелику надбавку до зарплати, що дуже до речі в умовах високих витрат. Водночас у багатьох з'явиться бажання знайти новий напрям та подальшу діяльність. Щодо цього зірки на вашому боці, але не люди (потенційні партнери та конкуренти). Незважаючи на деякі перешкоди місяця, насамперед фінансового плану, майбутнє покаже, що ваші зусилля минули недаремно.

ДІВА

У всіх професійних справах цього місяця можна сміливо розраховувати на підлеглих та на колег, які цього разу виявляться серйозними та відповідальними. Низка правильних рішень зміцнить ваші кар'єрні позиції та забезпечать стійке становище у майбутньому. У фінансовому сенсі липень – один із найскладніших місяців року. Якщо ви будете скромні у своїх бажаннях, то вам на все вистачить і ще трохи лишиться. У важкі моменти можете розраховувати на допомогу батьків, старших членів сім'ї чи когось із близьких людей.

ТЕРЕЗИ

У липні вам доведеться зіткнутися із розчаруванням у професійній сфері. Вас може здивувати, що не всі партнери та колеги поділяють ваші погляди, і це неприємне відкриття стане дуже болісним. Але фінансова ситуація загалом буде стабільна, доходи незначно збільшаться, а витрат поменшає. У власників бізнесу виникнуть проблеми з іноземними партнерами, засновниками, інвесторами, які мають власні погляди на розвиток підприємства та розподіл фінансів.

СКОРПІОН

Суперечки з матеріальних питань та спільних ресурсів триватимуть протягом усього місяця і навіть захоплять трохи серпень. Ті, хто працює в держкорпораціях, отримають схвалення начальства та підтримку своїх колег. Водночас не все складатиметься так, як хотілося б. Апогеєм конфліктності стануть 20 числа липня. У найгіршому варіанті можливий ризик судових розглядів чи гучне звільнення. Безробітним варто зачекати до осені, щоб розпочати пошуки відповідної посади.

СТРІЛЕЦЬ

У професійному плані липень дуже непоганий. Роботи багато, проєкти рухаються у вибраному напрямку та перспективи цілком гарні. Керівники зможуть спертися на своїх підлеглих, які не лише згорнуть гори, а й принесуть нові ідеї у вашу діяльність. Однак, не варто розслаблятися, хоча талан, дійсно, цього місяця на вашому боці. Просто вашим недоброзичливцям може не сподобатися, що ви маєте цілком успішний вигляд, незважаючи на жодні труднощі.

КОЗОРІГ

У роботі – один із найкращих, але зовсім не безхмарних місяців. Йдеться швидше про прекрасні можливості зростання та розвитку. Динаміка липня сприяє професійним здобуткам, самореалізації. В особистому житті все, як і раніше, хитко. Для кар'єрних перспектив вдалим буде практично весь місяць, крім останнього тижня. Найкращим часом стане період від 15 до 24 липня, коли сил вистачить на вирішення будь-яких завдань. Підприємці зможуть розвинути вже розпочаті проєкти, а також започаткувати нові ідеї.

ВОДОЛІЙ

Наймані співробітники отримають пропозиції з цікавими перспективами, але для їхньої реалізації доведеться ризикнути, звільнившись із колишнього місця. Зв'язки з іноземними колегами розвиваються дуже непогано, а поїздки до інших міст чи країн складуться дуже вдало. До кінця місяця відновляться старі зв'язки з давніми знайомими, які дадуть поштовх проєктам або допоможуть з фінансуванням. У фінансовому плані цей місяць є досить сприятливим. Гроші будуть надходити справно, а в декого навіть збільшиться дохід.

РИБИ

Головне цього місяця – налагодження стосунків із людьми. Дотримуйтесь здорового балансу – будьте доброзичливими, допомагайте, але не дозволяйте порушувати свої межі. Не повторюйте помилок минулого, ставте правильні пріоритети, тверезо оцінюйте свої здібності. Робочі процеси протягом всього місяця видаються досить рівними, без будь-яких потрясінь, однак, цілком імовірно, вам буде хотітися більшого і відсутність проривів може засмутити. Молоді фахівці зможуть зміцнити свої позиції у колективі.

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