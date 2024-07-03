НАТО готує масштабну військову допомогу Україні перед самітом у Вашингтоні — Reuters

Країни-члени НАТО досягли важливої домовленості щодо фінансування військової допомоги Україні на 2025 рік.

Союзники з НАТО погодилися профінансувати військову допомогу Україні у розмірі 40 мільярдів євро наступного року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного західноєвропейського дипломата.

Рішення узгодили за тиждень до зустрічі лідерів Альянсу у Вашингтоні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попросив країни-члени підтримувати військову допомогу Україні на тому самому рівні, що й у роки після повномасштабного вторгнення Росії до України 2022 року, додаючи близько 40 мільярдів євро на рік.

За інформацією видання, лідери НАТО підпишуть зобов'язання наступного тижня у Вашингтоні.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина раніше заявила, що український уряд очікує, що на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться в липні цього року, буде закріплено незворотність інтеграції нашої держави в Північноатлантичний Альянс.

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