НАТО розробляє план захисту військової допомоги Україні від "Трампа" − WSJ

НАТО готує низку заходів, спрямованих на збереження і посилення довгострокової підтримки України на тлі зростання підтримки європейських правих сил і того, що Дональд Трамп може перемогти на виборах у США. Так, члени Альянсу планують відрядити до Києва високопоставленого цивільного чиновника і створити в Німеччині нове командування для координації військової допомоги і навчання українських військових. Усі ці кроки будуть оголошені на саміті у Вашингтоні, який пройде наступного тижня.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на офіційних представників США і Альянсу.

За даними видання, НАТО створює нове командування у Вісбадені, Німеччина, для координації надання військової техніки Києву і підготовки українських військ.

Операція, яка називатиметься "НАТО − безпекова допомога і тренування для України", буде укомплектована майже 700 американськими та іншими військовослужбовцями з 32 країн-членів Альянсу. Вона візьме на себе більшу частину місії, яку американські військові виконували після повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022 року.

The Wall Street Journal зазначає, що ці нові ініціативи розробляли протягом декількох місяців, але вони набули актуальності після слабкого виступу президента Джо Байдена під час телевізійних дебатів з Трампом минулого тижня і скарг Трампа щодо сум грошей, які США витратили на військову допомогу Україні.

"Основна причина змін полягає в тому, щоб захистити зусилля з надання допомоги Україні від Трампа. Замість того, щоб Вашингтон відповідав за управління навчанням і допомогою, НАТО буде відповідати за це. Тому навіть якщо США скоротять або припинять підтримку цих зусиль, вони не будуть ліквідовані", - сказав Іво Даалдера, який був послом США в НАТО від 2009 по 2013 рік.

Видання також підкреслює, що в умовах, коли ультраправі партії здобувають підтримку виборців у Франції, Нідерландах і в усьому Європейському союзі, інституціоналізація ролі НАТО може також зробити військову допомогу Україні менш вразливою до політичних коливань серед членів Альянсу.

Нинішні і колишні американські чиновники заявили, що ці кроки дозволять альянсу краще координувати зусилля західних країн з надання Україні військової підтримки в протистоянні агресії Росії. План також спрямований на те, щоб зробити українські Збройні сили більш схожими на ті, що є в НАТО.

Видання нагадує, що у той час як багато членів НАТО вважають, що альянс повинен запросити Україну до вступу, розпочавши процес, який може тривати роками, США і Німеччина виступають проти такого кроку на саміті наступного тижня.

За словами офіційних осіб, НАТО, швидше за все, опише заявку України на вступ до НАТО як "незворотну", спираючись на формулювання в минулорічному комюніке альянсу про те, що "майбутнє України − в НАТО", і в комюніке 2008 року, в якому говорилося, що Україна одного дня стане членом НАТО.

Високопоставлений цивільний чиновник у Києві зосередиться на довгострокових потребах України у військовій модернізації та невійськовій допомозі, підтримуючи зв'язок як із майбутнім командуванням у Вісбадені, так і зі штаб-квартирою НАТО в Брюсселі.

Нагадаємо, союзники можуть запропонувати Україні альтернативу замість членства в НАТО.

Читайте також провідні новини дня: