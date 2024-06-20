Саміт НАТО у Вашингтоні: в українському уряді озвучили очікуване рішення

Для України важливими є не тільки формулювання, але й конкретні дії з боку партнерів із НАТО.
Український уряд очікує, що на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться в липні цього року, буде закріплено незворотність інтеграції нашої держави в Північноатлантичний Альянс.
Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає "Інтерфакс-Україна".
"Наші очікування у контексті євроатлантичної інтеграції залишаються незмінними: членство", - наголосила вона.
Ольга Стефанішина висловила вдячність тим союзникам, які усвідомлюють небезпеку будь-яких "словесних двозначностей щодо інтеграції України".
"Україна не буде "сірою зоною", це питання нашого виживання. Сподіваємося, що у рішеннях союзників на саміті буде закріплено цю позицію", - наголосила вона.
За словами представниці уряду, для України як держави, яка третій рік поспіль бореться за своє виживання, важливими є не тільки формулювання, але й конкретні дії з боку партнерів із НАТО.
"Саме тому до саміту НАТО у Вашингтоні разом із союзниками готуємо пакет рішень, які посилять обороноздатність України", - зауважила Стефанішина.
Нагадаємо, Велика Британія та США сперечаються щодо відносин України з НАТО після того, як американські посадовці заявили, що шлях Києва до членства в Альянсі не варто називати "незворотним".
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