Велика Британія і США у сварці через вступ України до НАТО – The Telegraph

Британія підтримала пропозицію деяких країн ЄС назвати шлях України до Альянсу "незворотним", але США виступають за пом’якшення формулювання.

Велика Британія та США сперечаються щодо відносин України з НАТО після того, як американські посадовці заявили, що шлях Києва до членства в Альянсі не слід називати "незворотним".

Про це йдеться у статті The Telegraph.

Повідомляється, що Вашингтон стурбований планами надати президенту України Володимиру Зеленському нові гарантії щодо членства країни в НАТО на липневому саміті Альянсу.

Британія у спільній заяві підтримала пропозицію деяких держав-членів Євросоюзу назвати шлях України до НАТО "незворотним". Однак у США вважають, що формулювання слід пом’якшити, описуючи процес як "добре освітлений міст" до членства без конкретних часових меж.

Видання нагадало, що на саміті Альянсу в литві 2023 року члени блоку погодилися, що "майбутнє України в НАТО", водночас відмовилися запропонувати крайній термін для вступу.

"The Telegraph розуміє, що на цьогорічній зустрічі, яка відбудеться 9 липня у Вашингтоні, не буде жодних додаткових гарантій щодо термінів, але вона передбачатиме нові гарантії безпеки для України від членів", – зазначається у публікації.

Американські офіційні особи стурбовані тим, що опис шляху України до приєднання до НАТО як "незворотного" буде неприйнятним для деяких членів, включно з Угорщиною.

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Вважається, що Британія стала на бік деяких країн Східної та Центральної Європи, які найбільше підтримують членство України в Альянсі.

Як казав журналістам дипломат із Центральної Європи, вони розчаровані "неоднозначністю та зволіканням" США щодо питання членства України, оскільки довга війна з Росією триває.

Серед деяких членів НАТО є підтримка "прискореного" членства України на цьогорічному саміті – надання державі більших гарантій того, що врешті вона буде захищена положенням про колективну оборону Альянсу.

Однак деякі інші члени блоку стверджують, що Україна ще має виконати критерії вступу шляхом реформування свого уряду.

Президент США Джо Байден заявив цього червня, що виступає проти "натовізації" України в межах мирної угоди з Росією, вказавши на "корупцію" в Києві.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що цього року НАТО зробить "конкретні кроки для наближення України" та створить "міст до членства… міцний і добре освітлений".

Як зазначається у статті, дехто вважає, що встановлення крайнього терміну вступу України до НАТО загрожує втягуванням усього блоку у війну з Росією, якщо мир не буде досягнуто до цієї дати.

Автори нагадали, що відповідно до умов Північноатлантичного договору, напад на одну країну-члена НАТО вважається нападом на всіх. Тож якби Україна приєдналася до Альянсу під час війни з Росією, усі інші підписанти договору були б зобов’язані прийти їй на допомогу.

Зеленський неодноразово просив визначити чіткий графік для приєднання України до блоку, стверджуючи, що членство в НАТО стримає РФ на східному фронті, де триває війна.

На минулорічному саміті Зеленський назвав туманну пропозицію членства, коли "виконані умови", "безпрецедентною та абсурдною".

До слова, напередодні речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що аби вступили до НАТО, Україна спершу повинна виграти війну з Росією.

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