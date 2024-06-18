Справжнє випробування для Байдена: чому для України важливий липневий саміт НАТО — WP

Білий дім чітко дав зрозуміти, що хоче звести до мінімуму розмови на саміті про перспективи членства України в НАТО.

Президент США Джо Байден зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у понеділок, 17 червня, у другій половині дня, коли обидва лідери готувалися до потенційно напруженого саміту НАТО в Вашингтоні наступного місяця, на який до столиці США прибудуть десятки глав держав і, можливо, тисячі протестувальників.

Про це пише The Washington Post.

Зміцнення міжнародних альянсів і критика політики Трампа

Байден зробив підтримку міжнародних альянсів, таких як НАТО, центральним елементом своєї зовнішньої політики, все більше прагнучи протиставити свій світогляд світогляду колишнього президента Дональда Трампа, свого передбачуваного опонента в 2024 році. Але в очікуванні саміту 9-11 липня посадовці Білого дому очікують тиску з боку іноземних лідерів, які мають намір дати Україні зелене світло для більш агресивного удару у відповідь по Росії.

Альянс НАТО розширився після повномасштабного вторгнення Росії в Україну: Фінляндія приєдналася до альянсу в 2023 році, а Швеція стала його 32-м членом у березні. Під час кількох європейських поїздок цього місяця Байден стверджував, що, всупереч аргументам його політичних опонентів, було б нерозумно ізолювати себе від великих європейських конфліктів.

“Найкращий спосіб уникнути подібних битв у майбутньому — це залишатися сильними разом з нашими союзниками, — сказав Байден під час поїздки на американське кладовище Еш-Марн у Франції під час вшанування 80-ї річниці Дня висадки в Нормандії. — Я думаю, що зараз спостерігається нове піднесення і відчуття того, що дехто в країні хоче випустити з уваги ідею про те, що ми стаємо напівізоляціоністами, про що дехто говорить. ... Це не так”.

Його слова були не дуже тонким натяком на зовнішню політику Трампа. Трамп заявив, що не захищатиме союзників по НАТО, які занадто мало витрачають на власну оборону, що Байден назвав “небезпечним” і “неамериканським”.

Випробування для Байдена

На майбутньому саміті учасники відзначатимуть 75-річну історію НАТО і її десятиліттями успішної роботи в якості оплоту проти Радянського Союзу, а тепер і Росії.

Але зустріч також стане великим випробуванням для Байдена, оскільки багато членів Альянсу незадоволені його небажанням дозволити Україні атакувати цілі в Росії, в той час як інші розчаровані його рішучою підтримкою вторгнення Ізраїлю в Газу. Саміт також може викликати масштабні пропалестинські протести. Такі демонстрації спалахували майже на кожній міжнародній зустрічі та виступі Байдена в останні місяці, і великий саміт військових держав у столиці США навряд чи стане винятком.

У понеділок Столтенберг похвалився збільшенням європейських витрат на оборону і заявив, що континент є сильним партнером Вашингтона в його зусиллях з убезпечення світу. Він сказав, що 23 з 32 членів НАТО зараз виконують цільовий показник витрат на оборону Альянсу в два відсотки від валового внутрішнього продукту своєї країни, в порівнянні з сімома лише п'ять років тому.

“Ця цифра більш ніж подвоїлась ... з часу мого вступу на посаду, — сказав Байден під час зустрічі зі Столтенбергом в Овальному кабінеті. — І ми з нетерпінням чекаємо на продовження цього прогресу наступного місяця”.

Столтенберг, який обіймає посаду генерального секретаря з 2014 року, дав зрозуміти, що він згоден з Байденом, який наголошує на важливості трансатлантичного альянсу. “Двічі, коли Європа перебувала у стані війни, США обирали ізоляціонізм — і двічі вони зрозуміли, що це не спрацювало”, — сказав він на заході в Центрі Вільсона, дослідницькій групі з міжнародних відносин у Вашингтоні, перед зустріччю з Байденом.

Вплив європейських виборів

Те, як ці настрої відображаються на щоденних рішеннях, коли війна в Україні вступає в свій третій літній бойовий сезон, буде головною темою для лідерів, які прямують до Вашингтона. Багато лідерів НАТО розчаровані небажанням Байдена надати Україні більшу свободу дій для нанесення ударів по військових об'єктах на території Росії.

Минулого місяця Байден підписав дозвіл українському командуванню використовувати надану США зброю проти обмежених військових цілей на території Росії, дозволивши їм завдавати ударів у відповідь по російських силах, які нападають на українських солдатів або готуються до нападу на них в Харкові і навколо нього, поблизу кордону на північному сході України.

Але низка європейських виборів у дні, що передують саміту НАТО, може послабити аргументи деяких країн проти Байдена. Президент Франції Емманюель Макрон, провідний прихильник подальшого розширення повноважень України, може бути значно ослаблений парламентськими виборами. Це означає, що він прибуде до Вашингтона не як лідер, який просуватиме НАТО вперед, а як символ застереження для інших щодо потенціалу ультраправих схилити зовнішню політику в бік інтересів Росії.

Менш ніж за тиждень до початку саміту у Великій Британії також відбудуться вибори, і очікується, що її правляча Консервативна партія матиме погані результати. Новий уряд навряд чи матиме кардинально іншу політику щодо України, але новий прем'єр-міністр може бути не готовий негайно тиснути на Байдена, вважає Іво Даалдер, посол США в НАТО за часів президента Барака Обами.

“Країни, які, найімовірніше, будуть наполягати на тому, щоб зробити більше для України, будуть значно ослаблені через європейські вибори, — сказав Даалдер. — Це багато в чому змінює ситуацію”.

Підтримка України і зміцнення НАТО

Байден також вжив низку заходів, щоб підтвердити підтримку України з боку США. Віцепрезидентка Гарріс і радник з національної безпеки Джейк Салліван минулого тижня відвідали Швейцарію для участі у мирному саміті щодо України, де Гарріс оголосила про виділення понад 1,5 мільярда доларів допомоги для енергетичного сектору та гуманітарних зусиль України.

Минулого тижня Сполучені Штати також розширили свої санкції проти Росії, включивши до них китайські оборонні компанії, які допомагають Росії вести війну проти України. А коли Байден минулого тижня був на саміті “Великої сімки” в Італії, він провів спільну пресконференцію з президентом України Володимиром Зеленським після того, як обидва лідери підписали 10-річну угоду про безпеку.

Проте Білий дім чітко дав зрозуміти, що хоче звести до мінімуму розмови на саміті про майбутнє членство України в НАТО, пропонуючи загальні запевнення, але не називаючи конкретних термінів.

Очікується, що найближчими тижнями лідери НАТО вживатимуть інших заходів для зміцнення альянсу проти потенційних змін у політиці Трампа, якщо він переможе на виборах 2024 року. Наприклад, вони планують перенести координацію допомоги Україні у сфері озброєнь, передавши її НАТО, а не американським військовим, як це відбувається зараз.

Союзники по НАТО також намагаються показати, що альянс приносить користь Сполученим Штатам, сподіваючись відкинути аргументи крила Республіканської партії, яке стверджує, що НАТО і європейська оборона загалом висмоктує американські ресурси, а не стимулює їх розвиток.

“НАТО — це добре для безпеки США, добре для американської промисловості і добре для американських робочих місць, — сказав Столтенберг у понеділок. — За останні два роки понад дві третини європейських оборонних закупівель були зроблені у американських фірм. Це контракти для американських оборонних компаній на суму понад 140 мільярдів доларів”.

Дебати і протести

Які б дебати не розгорталися на зустрічі високого рівня, вони, ймовірно, супроводжуватимуться гучними протестами на вулиці. Міжнародні зібрання, такі як саміт НАТО, часто стають магнітом для демонстрантів, які хочуть висловити своє невдоволення політикою президента, і це стало ще більш актуальним в останні місяці.

Після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня Байден підкреслював, що його прихильність до країни є залізною, навіть незважаючи на те, що кількість жертв серед цивільного населення зростає. Критики, в тому числі американські ліберали і багато західних лідерів, звинувачують його в підтримці вторгнення на випалену землю, яке призвело до загибелі понад 37 000 палестинців. Байден зіткнувся з протестами через свою підтримку Ізраїлю протягом декількох місяців — скрізь, від будинку його дитинства в Скрентоні, штат Пенсильванія, до вулиць Парижа.

Лідери округу Колумбія не повідомили, скільки демонстрантів вони очікують. Минулого року, напередодні саміту у Вільнюсі, Литва, протести проти НАТО пройшли в кількох європейських країнах. Позаминулого року тисячі демонстрантів зібралися в Мадриді.

Поліція і міська влада у Вашингтоні заявили, що працюють з федеральною владою над тим, щоб запустити потужну правоохоронну реакцію на цю подію, зазначивши, що вони звикли до проведення великих самітів, конференцій та інших заходів зі значними потребами в безпеці.

Мер Вашингтона Мюріель Баузер активує міський Центр надзвичайних ситуацій, щоб допомогти координувати реакцію правоохоронних органів на цю подію, заявили чиновники на пресконференції минулого тижня.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден окреслив небезпеки, які очікують країну у разі обрання Дональда Трампа на пост президента.

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