Історична угода між США та Україною: що підписали Зеленський і Байден — огляд

Чи зможе Трамп, у разі своєї перемоги на виборах, скасувати підписаний з Байденом документ?

Президент України Володимир Зеленський назвав угоду про гарантії безпеки, підписану із президентом США Джо Байденом, “найсильнішою угодою з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності".

Чи дійсно ця угода переверне історію, чому вона так потрібна Україні та чи зможе Трамп, у разі своєї перемоги на виборах, скасувати її, розповіла Вікторія Гнатюк в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

Історична угода

Відповідно до угоди, Сполучені Штати знову заявляють про свою підтримку захисту Україною її суверенітету та територіальної цілісності на тлі відновлення наступу Росії на східному фронті України. Але ця угода відрізняється від попередніх і може перевернути хід історії.

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Якщо коротко, то президент України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підписали 13 червня 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників.

Крім того, угода, підписана на полях саміту G7 в Італії, має стати кроком на шляху до можливого членства України в НАТО, згідно з текстом угоди.

"Сторони визнають, що ця угода підтримує міст до можливого членства України в альянсі НАТО", - повідомляє агентство Reuters.

Що треба знати про документ

В інформаційному агентстві Reuters нагадали, що президент України Володимир Зеленський давно добивався членства в НАТО, але союзники досі не пішли на цей крок.

У документі йдеться про те, що у разі збройного нападу чи загрози такого проти України вищі посадові особи США та України зустрінуться протягом 24 годин, щоб обговорити заходи реагування та визначити, які додаткові потреби в обороні необхідні Україні.

Відповідно до угоди, Сполучені Штати знову заявляють про свою підтримку захисту Україною її суверенітету та територіальної цілісності на тлі відновлення наступу Росії на східному фронті України.

"Для забезпечення захисту України обидві сторони визнають, що Україні потрібні значні військові сили, надійні можливості та стійкі інвестиції в її оборонно-промислову базу, які відповідають стандартам Організації Північноатлантичного договору (НАТО)", - йдеться у документі.

Що ця угода дає Україні

У доповіді щодо підписання безпекової угоди зазначається, що США "мають намір надати довгострокову матеріальну допомогу, навчання та консультування, забезпечення, розвідку, безпеку, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для розвитку українських сил безпеки та оборони, які здатні захистити суверенну, незалежну, демократичну Україну та стримати майбутню агресію".

Президент Зеленський після підписання назвав укладену угоду історичною, звертаючись до українців на тлі американського та українського прапорів.

Як запевнили в Офісі президента, ця угода кардинальним чином відрізняється від Будапештського меморандуму, бо містить чіткі кроки реалізації та зобов’язання сторін.

Водночас агентство AFP цитує заяву влади США, згідно з якою, ця угода - "потужний сигнал про рішучу підтримку України зараз і в майбутньому". Президент Джо Байден наголосив, що американські війська не будуть направлені в Україну, але американська влада зробить все, щоб підготувати українських бійців і наблизити ЗСУ до стандартів НАТО.

У разі нового нападу РФ, згідно з угодою, влада Сполучених Штатів має відразу провести консультації з Україною, щоб визначити подальші кроки. Та варто зазначити, що угода не містить зобов’язання про взаємну оборону на кшталт колективної безпеки НАТО. Документ також не міститиме конкретних фінансових зобов'язань щодо підтримки оборони України.

Водночас у додатку викладено, як адміністрація Байдена планує працювати з Конгресом щодо довгострокового фінансування такої підтримки. Радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван напередодні наголосив на символічній важливості цього документа.

"Якщо Володимир Путін думає, що зможе перечекати підтримку України з боку коаліції, він помиляється. Ми вважаємо, що безпека України відіграє центральну роль для безпеки Європи, а отже, і для безпеки Америки", - заявив він.

Без нюансів не обійшлося

Водночас американські ЗМІ, зокрема CNN, звертають увагу, що безпековий договір США та України буде так званою "виконавчою угодою", яка не передбачає ратифікації і яка "не обов'язкова для виконання будь-яким майбутнім президентом". А Washington Post наголошує з посиланням на джерела в Білому домі, що угода має на меті зобов’язати майбутні адміністрації США підтримувати Україну, навіть якщо колишній президент Дональд Трамп переможе на виборах у листопаді.

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ВВС ж зазначає, що джерела видання з американської влади заявили: вони сподіваються, що угода подолає політичні розбіжності всередині Сполучених Штатів, але визнали, що Трамп або будь-який майбутній президент може вийти з цієї угоди, оскільки вона не буде ратифікована Конгресом. Вона також, на думку ЗМІ, не містить нових зобов’язань щодо перспектив вступу України до НАТО.

Washington Post звертає увагу, що оскільки Трамп лідирує над Байденом у багатьох виборчих опитуваннях, "майбутнє угоди залишається неясним". Трамп раніше висловлював скептицизм щодо продовження боротьби разом з Києвом, заявивши в один момент, що він припинить війну між Росією та Україною протягом 24 годин. Він також наполягав на тому, щоб Європа взяла на себе більший тягар підтримки Києва. Але зрештою Трамп також дав сигнал про свою згоду на ухвалення Конгресом допомоги Україні цієї весни.

Аналіз від експерта

Свою думку про угоду в коментарі ВВС висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", американіст Олександр Краєв:

"Угода з США насправді для України дуже цінна. В комбінації з іншими безпековими угодами вона, зокрема, забезпечить розвиток і фінансування ОПК. Крім того, в ній є положення про невідкладні консультації у разі повторної російської агресії, а це означає, що можна очікувати більш рішучих дій від наших союзників у такому випадку.

Але ключовим питанням з американцями залишається підтримка членства Києва в НАТО. Останні заяви Байдена показують, що в цьому питанні Вашингтон досі дотримується політики "стратегічної невизначеності". Тобто одночасно заявляє, що Україна точно не вступить в НАТО найближчими роками, але й наголошує, що Білий дім вже сприймає її як члена Альянсу. Тобто є два несумісні поняття. Тому важливо, як цей момент буде прописаний в безпековій угоді з США і як він буде виконуватись.

Чи зможе Трамп, якщо стане президентом, скасувати ці домовленості? Так, він зможе її відкликати. Навіть, якщо вона не буде, що найбільш ймовірно, ратифікована Конгресом, попри це вирішальне слово в американській зовнішній політиці завжди має Сенат. Якщо збережеться ситуація, коли його склад в більшості своїй є проукраїнським, то Сенат зможе накласти вето на рішення президента і поновити угоду.

Що стосується відсутності в угоді конкретних цифр фінансування безпеки України, то це нормальна ситуація. Оскільки це договір на 10 років, то є багато нюансів, які зараз неможливо врахувати, зокрема інфляція – 60 млрд доларів допомоги цього року точно не будуть дорівнювати 60 млрд в 2034 році. Тому ці питання прогнозувати важко і в ідеальному світі, тож кожного року до таких документів мали б підписуватись додатки.

Те, що саме 13 червня підписали цю угоду з США, – велика перемога української дипломатії. Тому що американці хотіли презентувати цей договір як головний успіх саміту НАТО у Вашингтоні (пройде 9-11 липня 2024 року). Для нас зрозуміло це звучало б як нонсенс, бо ж двосторонній договір з однією державою, вочевидь, недостатній для підсумків роботи такої великої і потужної організації як Північноатлантичний Альянс. Тому добре, що він підписаний саме зараз. Це значить, що у Вашингтоні Україна може очікувати додаткових рішень, які, можливо, розширять наші попередні дипломатичні домовленості з НАТО".

Що дає Україні угода з Японією?

Окрім США, українська влада вже уклала безпекові угоди з 16 країнами. Зокрема, ще одну безпрецендентну угоду Зеленський 13 червня підписав із Японією.

В Офісі Президента про угоду розповіли детальніше, там зазначають, що це перша безпекова угода, укладена нашою країною на виконання Спільної декларації G7 не з країною-членом НАТО та з країною Тихоокеанського регіону.

Для Японії такий тип угоди та рівень підтримки – безпрецедентні. Документ фіксує основні напрями довгострокової підтримки з боку Японії у сфері безпеки та оборони, гуманітарної допомоги, відновлення та відбудови.

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Цього року Японія надасть нашій державі 4,5 млрд доларів США і продовжить допомагати протягом усього десятирічного терміну дії угоди. Загалом сума допомоги, яку надала Японія з березня 2022 року, становитиме понад 12 млрд доларів. Документ передбачає передачу Україні нелетального обладнання, з урахуванням конституційних обмежень Японії, та закріплює подальший розвиток співпраці в межах коаліцій спроможностей, членом яких є Японія, зокрема коаліцій з інформаційних технологій та розмінування.

Японія забезпечуватиме лікування поранених українських воїнів, співпрацюватиме з Україною в галузях розвідки та захисту секретної інформації, посиленні захисту та відбудові критичної інфраструктури, зміцненні кібер- та інформаційної безпеки, забезпечення вільного судноплавства та безпеки морських шляхів. Японські партнери також допомагатимуть із відновленням та відбудовою України шляхом залучення до цього приватного сектору та державних установ Японії.

Окремий блок угоди стосується співпраці в галузі промисловості, де Японія посідає провідні позиції у світі. Країни вивчатимуть можливості для розвитку промислової бази України, зокрема шляхом залучення приватного сектору, створення спільних підприємств та проведення досліджень.

Японія й надалі підтримуватиме Українську формулу миру, посилюватиме санкції проти Росії, співпрацюватиме в розробці механізму відшкодування збитків, зокрема за рахунок суверенних російських активів, та у притягненні агресора до відповідальності.

Японія також і надалі допомагатиме Україні зміцнювати ядерну безпеку, зокрема в контексті захисту Запорізької атомної електростанції.

Хто ще підписав з Україною угоди про безпеку

Старт усім наявним зараз угодам дала угода підписана в січні цього року з прем'єром Британії про співробітництво у сфері безпеки.Вона передбачала допомогу британського уряду в підготовці українських військових, розвитку оборонної промисловості, забезпечені Військово-морських сил.

Упродовж наступних місяців схожі угоди з Києвом підписали Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція, Ісландія і Норвегія.

Крім цього, у своєму зверненні до народу Зеленський анонсував, що готується ще 10 угод для підписання.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ІСТОРИЧНА ПОДІЯ! Що підписали Зеленський і Байден?! Термінова заява!"

Нагадаємо, укладена із США угода щодо гарантій безпеки передбачає, що Україна отримає ескадрильї винищувачів, серед яких будуть не лише F-16.

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