Ще один крок до НАТО: США та Україна підписали безпекову угоду

Відповідно до угоди, Сполучені Штати знову заявляють про свою підтримку захисту Україною її суверенітету та територіальної цілісності на тлі відновлення наступу Росії на східному фронті України.

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський підписали у четвер 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників.

Угода, підписана на полях саміту G7 в Італії, має стати кроком на шляху до можливого членства України в НАТО, згідно з текстом угоди.

Про це пише Reuters.

"Сторони визнають, що ця угода підтримує міст до можливого членства України в альянсі НАТО", – йдеться у тексті документу.

Видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський давно добивався членства в НАТО, але союзники досі не пішли на цей крок.

В документі йдеться про те, що у разі збройного нападу чи загрози такого проти України вищі посадові особи США та України зустрінуться протягом 24 годин, щоб обговорити заходи реагування та визначити, які додаткові потреби в обороні необхідні Україні.

Відповідно до угоди, Сполучені Штати знову заявляють про свою підтримку захисту Україною її суверенітету та територіальної цілісності на тлі відновлення наступу Росії на східному фронті України.

"Для забезпечення захисту України обидві сторони визнають, що Україні потрібні значні військові сили, надійні можливості та стійкі інвестиції в її оборонно-промислову базу, які відповідають стандартам Організації Північноатлантичного договору (НАТО)", – йдеться у тексті.

У доповіді щодо пидписання безпекової угоди зазначається, що США "мають намір надати довгострокову матеріальну допомогу, навчання та консультування, забезпечення, розвідку, безпеку, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для розвитку українських сил безпеки та оборони, які здатні захистити суверенну, незалежну, демократичну Україну та стримати майбутню агресію".

Нагадаємо, Зеленський підписав безпекову угоду з Японією. Строк дії договору – 10 років.

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