Кого вважають "молодняком" на фронті: військовий здивував відповіддю

Повномасштабна війна в Україні триває третій рік. Дедалі більше нові підрозділи Сил оборони формуються з чоловіків віком "далеко за 40".

Про це розповів старший сержант взводу 117-ї бригади ТРО Олександр у проєкті "Спостережний пост" воєнної кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

"Чим пізніше формувався підрозділ, тим старший особовий склад. Наприклад, мені 56 років. Насправді, те, що я бачу навкруги, якщо людині менше сорока – це вже в нас молодняк", – поділився спостереженнями військовий.

Нагадаємо, в Україні зменшили призовний вік до 25 років. Це означає, що мобілізації під час дії воєнного стану підлягають придатні до військової служби чоловіки віком від 25 до 60 років, навіть якщо вони не проходили строкову службу і не мають військового досвіду.

Читайте також: