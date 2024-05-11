Мобілізація в Україні 2024: всі зміни від травня — огляд

Як вручатимуть повістки, хто має йти до ТЦК, кого оштрафують та як вилучатимуть майно.

Вже від 18 травня в Україні набуває чинності закон про мобілізацію, а отже діятимуть нові правила.

Про найважливіші зміни, які потрібно знати, розповіла Вікторія Гнатюк в ексклюзивному огляді на YоuTube-каналі TSN.ua.

Зниження призовного віку

Мобілізація в Україні 2024 року передбачає зниження призовного віку з 27 до 25 років. Але це правило працює ще з квітня 2024 року, коли президент України підписав закон №3127, який був ухвалений Верховною Радою ще в червні минулого року. Набув чинності цей документ 4 квітня 2024 року.

До цього українці віком від 18 до 27 років вважалися призовниками і могли піти служити добровільно, а от мобілізувати їх могли лише від 27 років. Тепер же мобілізувати можуть і тих, кому виповнилося 25 - їх переводять з категорії призовників на облік військовозобов'язаних.

Оновлення даних

Чоловіки віком від 25 до 60 років мають йти до ТЦК та оновлювати свої дані. Відповідно до нових змін, протягом 60 днів усі військовозобов’язані, а також жінки-медики та фармацевти, які перебувають на військовому обліку (зауважимо: призовників це не стосується), мають актуалізувати свої облікові дані, зокрема номери телефонів, електронну адресу, місце проживання, стан здоров’я, сімейний стан і так далі.

Тобто всі військовозобов'язані, в тому числі ті, хто перебувають за кордоном, мають оновити свої дані до 17 липня 2024 року включно.

До слова, шалені черги вже помічають біля різних військкоматів, деякі чоловіки, не чекаючи 18 травня, пішли до ТЦК та проходити ВЛК.

Як оновити дані, щоб не йти до ТЦК?

Зробити це можна ще двома способами, аби не стояти під стінами військкомату. Зокрема, оновити дані можна у Центрі надання адміністративних послуг або ж взагалі нікуди не йти і дистанційно внести всю необхідну інформацію через електронний кабінет призовника.

Важливо: зараз він ще не працює, його запустять у тестовому режимі саме 18 травня. У такий спосіб актуалізувати інформацію можна лише добровільно: тобто, хочете – реєструєтесь та створюєте особистий кабінет і нікуди не йдете, якщо з власних міркувань цього робити не хочете, тоді доведеться йти до ТЦК чи ЦНАП.

Як вручатимуть повістки?

Нардеп і член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, зазначив, що повістку вручатимуть лише під особистий підпис, як і раніше. А повістка, кинута в поштову скриньку, не вважатиметься належним чином врученою. Хоча, ми зустрічали чоловіків, які саме у такий спосіб і отримували “лист щастя”.

Що буде в електронному кабінеті?

Планується, що через нього можна буде отримувати різні документи та подавати заяву на набуття статусу УБД. Утім, багато хто з підозрою ставиться до електронного кабінету, аби повістка раптом не прийшла туди.

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У парламентському комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки зазначають, що все ж таки не буде вручення повісток через електронний кабінет призовника або електронною поштою. Норма про електронну повістку дійсно була в законопроєкті, але в самому законі про мобілізацію була відхилена.

Крім того, якщо військовозобов'язаний був у військкоматі умовно 17 травня 2024 року та оновив свої персональні дані, то йому не потрібно потім йти і робити це знову.

Покарання за порушення

Якщо повістка вручена за всіма правилами, але ви з певних причин проігнорували її і не повідомили ТЦК про причини неприбуття, або так і не оновили свої дані, одним словом порушили закон про мобілізацію – доведеться відповідати. Як перед законом, так і платити штрафи.

Мобілізація в Україні 2024 передбачає, що якщо військовозобов'язаний проігнорував повістку, ТЦК може звернутися до поліції для адміністративного затримання та доправлення такої особи до військкомату.

Якщо протягом п'яти днів поліції не вдалося розшукати та доправити військовозобов’язаного, ТЦК надсилає рекомендованим листом такій особі вимогу з’явитися до військкомату.

Вимога вважається врученою від моменту, коли працівник пошти ставить підпис про одержання адресатом, або – позначку про те, що адресат відмовився одержувати документ або ж його неможливо вручити за місцем реєстрації.

Як стимулюватимуть йти до ТЦК

З фінальної версії законопроєкту про мобілізацію законотворці прибрали норму "покарання" для ухилянтів у вигляді обмеження на розпорядження коштами.

Однак депутати проголосували за додатковий захід впливу на громадян – тимчасове обмеження права керувати автотранспортом. Йдеться не про позбавлення права керування авто, а наголошуємо: про ТИМЧАСОВЕ обмеження, доки особа не виконає законні вимоги ТЦК.

Мобілізація в Україні 2024 має ще деякі сюрпризи. Зміни до законодавства передбачають, що для отримання, наприклад, нового закордонного паспорта чоловікам необхідно мати дійсні та оновлені військово-облікові документи.

Якщо дані не були оновлені, то прийняття консульством відповідних заяв від чоловіків-громадян України можливе лише в разі одночасного їхнього оновлення. Цей механізм теж ще доводять до ладу.

Тим часом в Україні від 18 травня поліція та представники ТЦК отримують право вимагати у чоловіків віком 18-60 років військово-облікові документи разом із документами, що посвідчують особу. Тобто на період воєнного стану громадяни повинні мати з собою військовий квиток.

Крім того, поліція та представники ТЦК зможуть фіксувати цю процедуру на відео.

Представник Генерального штабу Збройних Сил України, полковник Юрій Глущенко в ефірі радіо НВ розповів, що працівники військкомату за допомогою єдиного державного реєстру зможуть перевіряти, чи оновив військовозобов'язаний свої дані.

"Оновлені дані через електронний кабінет потрапляють у єдиний державний реєстр. У разі зупинки такого громадянина на вулиці чи в іншому місці для перевірки його ВОД працівниками ТЦК, працівники мають змогу підключитися [до реєстру] або в телефонному режимі з’ясувати з оператором ЄДРВ щодо оновлення даних громадянина. Оператор з’ясує і розповість усю інформацію про громадянина. Якщо він оновив дані, до нього не буде жодних питань", - сказав він.

Всі “обмежено придатні” — знову на ВЛК

Мобілізація в Україні 2024 передбачає, що оновити свої дані і пройти ВЛК потрібно буде усім, хто має статус “обмежено придатного”, адже тепер є лише два поняття: придатний та непридатний і третього не дано.

У наказі чітко прописали, що медичні огляди мають тривати не більш ніж 14 днів, у разі додаткових медичних обстежень, і рішення ВЛК мають видавати людині під підпис на руки. Раніше це було можливо, але необов'язково. Встановлено терміни дійсності рішень ВЛК: 5 років у мирні часи та рік – у воєнні.

Також зменшили корупційні ризики, як вважає Володимир Куля з адвокатського об'єднання "Актум".

Тепер якщо людину визнають непридатною з виключенням з військового обліку, це рішення повинна затвердити ще одна ВЛК – вища за статусом. Раніше для визнання непридатності було достатньо висновку з однієї ВЛК. Тепер у наказі прямо зазначається, що в разі проблем із медичним висновком (наприклад, він визнаний недійсним) на контрольну ВЛК людину відправлять до іншого закладу. Це також мало б мінімізувати корупційні ризики.

Крім того, під час мобілізації в 2024 з'явилася можливість подавати документи на ВЛК в електронній формі. І якщо раніше медики військово-лікарської комісії не мали нових критеріїв, за якими могли зарахувати цих людей до придатних чи непридатних, то тепер ці критерії з'явилися, так само як і оновлений список хвороб, з якими беруть чи не беруть до війська.

З якими хворобами беруть до війська

За новими правилами, після медогляду військовозобов'язані отримають чітко один з п'яти можливих статусів:

придатний;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах;

тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;

непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Фактично тепер "придатний до служби в забезпеченні, ТЦК, військових закладах та установах" – це заміна "обмежено придатного". Після 4 травня всі обмежено придатні вимушені проходити повторну ВЛК, де і вирішать, до якої нової категорії їх зарахувати.

Для деяких людей, які мають серйозні хвороби, це може бути неприємним сюрпризом, тому що в багатьох випадках вимоги до стану здоров'я спростили. Наприклад, раніше чоловіків із раком у ремісії визнавали обмежено придатними, а тепер – повністю придатними. А з раком нижньої губи, раком шкіри та злоякісними новоутвореннями, які "повільно прогресують", візьмуть служити до ТЦК чи підрозділів забезпечення.

Крім того, раніше обмежено придатними визнавали людей, які мають короткозорість або далекозорість будь-якого ока більш ніж 8 діоптрій, тепер – більш ніж 6. Тобто в цьому разі вимоги послабили, кажуть адвокати. Але натомість до гостроти зору вимоги підвищили – тепер непридатним можна стати лише з повною сліпотою ока. Цей закон набув чинності 4 травня, але після цього уряд матиме ще три місяці, щоб прийняти нормативно-правові акти.

Мобілізація ув’язнених

Мобілізація в Україні в 2024 може мати ще певні зміни. Зокрема, є ще одна категорія громадян, яких зможуть мобілізувати. Мова йде про ув’язнених. Закону про це ще немає, це лише законопроєкт, та все ж така вірогідність є. А потенціал достатній: 20 тисяч чоловіків.

Кому до ТЦК йти не треба?

Водночас є ті, кому до ТЦК йти не треба, після того як закон набуде чинності. Мова йде про громадян віком від 18 до 60 років, які виключені з військового обліку. Цей факт має бути зазначений у відповідних державних реєстрах і військових квитках громадян. Якщо у військово-обліковому документі чоловіка відсутня відмітка про виключення з військового обліку, то в працівників ТЦК можуть виникнути питання до такої особи для уточнення її статусу.

Якщо людина була виключена з військового обліку, але не має відповідного запису у військово-обліковому документі, треба звернутися до ТЦК для отримання цього запису. Нагадаємо, що згідно з новим законом про мобілізацію, виключенню з військового обліку в ТЦК підлягають ті, хто:

припинив громадянство України;

визнаний ВЛК непридатним до військової служби або досяг граничного віку перебування в запасі, тобто, ті, кому понад 60 років.

Збільшення штрафів

А от на тих, хто має обов'язок оновити дані чи з’явитися до військкомату, але вперто цього не робить, чекає “сюрприз”. 9 травня Верховна Рада України у другому читанні з правками від комітету ухвалила законопроєкт №10379, яким для ухилянтів в умовах воєнного стану збільшуються штрафи фактично у 30 разів. Щойно закон підпише президент - наступного дня правила почнуть діяти.

Якщо наразі штрафи становлять від 510 до 850 грн, то коли закон набуде чинності за порушення законодавства про оборону та мобілізацію платити звичайним громадянам доведеться від 17 000 до 25 500 грн, а посадові та юридичні особи влетять у ще більшу копієчку – викласти з кишені доведеться вже від 34 000 до 59 500 грн, такі суми виписуються у воєнний час, у мирний - в рази менше.

Водночас депутат Верховної Ради, голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас повідомив, що за кожне порушення правил військового обліку особа може бути оштрафована окремо. Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

Заочні штрафи і затримання за порушення

Ще з цікавинок - стають можливими так звані заочні штрафи за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації. Бо тепер необов'язково складати протокол, на підставі якого виноситься ухвала про штраф. Тобто, наразі ТЦК оформлює протокол про притягнення до адміністративної відповідальності, який спрямовується до суду. І вже суд вирішує питання щодо накладення штрафу. Причому під час складання протоколу обов'язкова присутність військовозобов'язаного.

Після того як закон набуде чинності, виписувати штрафи зможуть територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, згідно з проєктом закону, за порушення законодавства про військовий обов'язок, оборону та мобілізацію без складання протоколу – виносити постанову про це. І якщо ви захочете оскаржити штраф, це можливо зробити через суд. Ба більше, порушників військового обліку та мобілізації під час дії особливого періоду можуть затримати на 3 години для складання протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи або з’ясування обставин правопорушення затримати можуть – до 3 діб.

Вилучення майна на користь ЗСУ

Під час війни можуть примусово вилучати майно для потреб Збройних сил. Це стосується зокрема житла і транспортних засобів. Втім, як розповів адвокат Ростислав Кравець у коментарі сайту ТСН.ua, вона існувала і раніше.

“Що стосується вилучення майна, як рухомого так і нерухомого у підприємств і в тому числі громадян України, ця норма існувала раніше. Вона перейшла в українське законодавство ще з радянських часів. Зараз на це звернули увагу, звичайно, з огляду на такі втручання в права громадян”, - зазначив він.

Таке рішення може ухвалити місцева військова адміністрація. Це передбачене законом України про правовий режим воєнного стану щодо вилучення майна державного, комунального, приватних підприємств, організацій, а також громадян України для потреб Збройних Сил України.

“Для цього існують відповідні розроблені порядки. Як я сказав, це не вчора з’явилося, не з новим законом про мобілізацію, а було і раніше. Ще 2014 року це питання також підіймалося і викликало великий суспільний резонанс”, - нагадав адвокат.

За його словами, якщо йдеться про державне і комунальне майно, то воно вилучається без будь-яких компенсацій. З приватним є певні процедури та нюанси.

“Що стосується майна приватних підприємств, приватних осіб, воно вилучається виключно при наданні відповідних компенсацій. Тут є два моменти. Компенсація може бути надана або одразу, тобто попередньо, у разі наявності коштів, що в наших умовах найменш імовірно. Або протягом трьох років з моменту закінчення воєнного стану рівними частинами”, - пояснив Ростислав Кравець.

На момент вилучення майна має бути здійснена його оцінка. Таким чином особа може отримати відповідну компенсацію. Вилучити майно можуть у будь-кого у будь-якому регіоні України.

“Звичайно, ми прекрасно розуміємо, що для цього повинні бути якісь об’єктивні підстави. Я не виключаю, що можуть бути певні зловживання з цього приводу. Однак для цього в нас повинні працювати відповідні правоохоронні органи, в тому числі Військова служба правопорядку, яка також за цим слідкує, Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України, щоб відповідних зловживань не було”, - наголосив адвокат.

У разі, якщо особа відмовляється добровільно віддавати майно, тоді ці ситуація може перейти в судову площину.

“Якщо особа вважає, що це зроблено неправомірно, що підстав для цього немає, вона буде вважати, що її права порушуються, тоді вона може вирішити не виконувати відповідне розпорядження. А далі вже військовій адміністрації доведеться звертатися до суду щодо усунення перешкод користування майном і далі вже виконувати це рішення в порядку, передбаченому законом”, - зазначив Ростислав Кравець.

Ба більше, адвокат каже, що під час повномасштабної війни вже були випадки коли у людей вилучали майно на користь ЗСУ.

“Найбільш відомі випадки, коли держава вирішила вилучити майно, наприклад, передати Міністерству оборони завод “Краз”. Ще по декільком заводам були рішення Ради національної безпеки та оборони. Що стосується майна приватних осіб, до нас [до адвокатського об’єднання] зверталися люди, але там все ж таки врегулювали це питання. Намагалися в транспортної компанії забрати автомобілі і залишити їх без засобів для виробництва. Певним чином без всілякої корупції ми знайшли вихід із ситуації. Компанія придбала відповідний вантажний автомобіль, відремонтувала його і передела для потреб ЗСУ. А тягачі, якими користується компанія, залишилися в неї”, - розповів він.

Що з економічним бронюванням?

Наразі дискусія точиться про ще один момент – економічне бронювання. Верховна Рада наразі розглядає два варіанти.

"З одного боку, ми розуміємо, що не можна жодного долара витратити з величезної допомоги (США – ТСН.ua) на зарплати військових. Зарплати військовим – це наші гроші у вигляді мит і податків. З іншого боку – хочемо більше військових та більші зарплати для них. А щоб ці гроші з'являлися, економіка має працювати", – заявив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час розмови з журналістами.

Водночас Арахамія визнав, що є ще питання справедливої мобілізації, бо багато хто каже, що "багаті не служать, а бідні". Нардеп пояснив, що перша модель передбачає виплату із зарплати військовозобовʼязаного податку у розмірі 35 тисяч гривень, яких вистачатиме для утримання одного бійця. Друга модель передбачає квоту на підприємство для військовозобовʼязаних.

"Наприклад, медіа. У вас є 10% людей, яких можете забронювати. Хто це буде – керівник вирішуватиме самостійно. За цих людей сплачуєте мінімальну зарплата бійця щомісяця. Зараз мінімальна – 20 тисяч гривень, тобто 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу сплачується щомісяця. Це окремо від податків", - зауважив він.

На таку ідею емоційно відреагував нардеп Дмитро Разумков.

“Влада пропонує ініціативи, які навіть не здатна прорахувати! Знову заговорили про безглузду ідею “економічного бронювання” тих, хто буде сплачувати 35 тисяч грн податку. А чи всі у високих кабінетах розуміють, про яку зарплату при цьому йдеться? Мені нескладно було порахувати – це 84 337 грн! А підприємству бронювання однієї людини разом з усіма видатками обійдеться у 102 тисячі грн на місяць!

А у багатьох в Україні є така зарплата?! Може, у людей, які працюють на полі, в бюджетників, тих хто працює у ФОПів? Відповідь очевидна – ні! Найстрашніше, що таких зарплат не мають навіть наші захисники, які боронять державу 24/7. Для кого тоді ця ініціатива?! Для «золотої молоді»? Чи для ключових підприємств, що наповнюють бюджет, малого та середнього бізнесу, які допомагають армії? А може для наглядових рад чи керівників держпідприємств?! Влада хоче бронювати тих, хто заробляє шалені кошти чи дійсно тих, хто працює на користь нашої держави? Вони знову пропонують те, що не буде працювати, кидаючи людям пил в очі, замість того, щоб працювати на державу, на армію і перемогу!” - заявив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Мобілізація в Україні в 2024: всі зміни від травня! Як вручатимуть повістки і хто має йти до ТЦК?"

Нагадаємо, Міноборони оприлюднило перелік захворювань, із якими військовозобов'язані визнаються придатними до служби. Серед них - ВІЛ, туберкульоз, гепатит, рак. Ступінь придатності визначать на ВЛК.

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