"Євробачення-2024": як проголосувати за Україну та своїх фаворитів у фіналі конкурсу

Вже зовсім скоро сьогодні, 11 травня, стартує фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" у Мальме, Швеція.

Позаду два півфінали, де телеглядачі побачили виступи всіх конкурсантів і визначилися зі своїми фаворитами. Тож, тепер всі в очікуванні початку грандіозного шоу і голосування. Розглянемо детально всі правила та нововведення.

Так, за умови перебування на території однієї з країн, яка цього року бере участь в конкурсі, можна з легкістю віддати свій голос за фаворита за визначеними телефонами та/або SMS. Вони будуть оголошені під час трансляції у регіоні, де ви мешкаєте. Також проголосувати можна у застосунку Eurovision Song Contest або на сайті esc.vote. Лінії для голосування будуть відкритими одразу після першого виступу конкурсанту у фіналі "Євробачення-2024", яке розпочнеться 11 травня о 22:00.

Максимальна кількість голосів з одного номеру - 20.

Зазначимо, перебуваючи на території України, за наших українських представниць alyona alyona та Jerry Heil, на жаль, проголосувати не вдасться. Втім, це можливо зробити українцям, які нині проживають за кордоном і мають іноземного оператора мобільного зв'язку. У такому разі свій голос необхідно віддати за номер 2 на визначений у вашому регіоні номер телефону або ж зайти на сайт.

Голосування на Євробаченні 2024 за Україну

Важливо, що цьогоріч неможливо буде проголосувати за представника Нідерландів Йоста Кляйна, адже його дискваліфікували з конкурсу і вже назвали причину такого рішення.

Окрім того, цього року організатори передбачили голосування навіть для тих країн, які не беруть участі у "Євробаченні-2024". Так, всі континенти, які не представлені на конкурсі, голосують у категорії "Решта світу" на офіційному сайті esc.vote вже зараз. Віддати свій голос у такому разі можна до появи першого учасника на сцені у фіналі цьогорічного конкурсу.

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua незабаром розпочне текстову онлайн-трансляцію конкурсу та повідомлятиме найважливіші новини, а також першою назве ім'я переможця "Євробачення-2024".

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