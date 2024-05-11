"Євробачення-2024": онлайн-трансляція фіналу конкурсу

Вже зовсім скоро стане відомо, хто ж стане переможцем конкурсу.

Сьогодні, 11 травня, о 22:00 в Мальме, Швеція, розпочнеться грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

У 68-му за рахунком конкурсі на сцену вийдуть представники лише 25 країн-учасниць. Нідерланди просто перед фіналом дискваліфікували після певного "інциденту", що був пов'язаний зі знімальною групою.

Тож, на головній сцені в Мальме за кришталевий кубок змагатимуться переможці півфіналів та країни, які автоматично потрапляють до фіналу. Серед фіналістів є й Україна, яку цьогоріч представляють співачки alyona alyona та Jerry Heil. Виконавиці вийдуть на сцену під номером два.

Трансляцію фіналу міжнародного пісенного конкурсу можна подивитися на офіційному YouTube-каналі "Євробачення" - Eurovision Song Contest.

Тим часом редакція сайту ТСН.ua традиційно веде текстову онлайн-трансляцію конкурсу. Ми ретельно стежитимемо за перебігом подій на "Євробаченні-2024" та першими назвемо вам ім'я переможця.

До речі, букмекери вже зробили свої ставки. У нашому матеріалі можна ознайомитися, кому вони пророкують перемогу та яке місце, на їхню думку, посяде Україна.

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