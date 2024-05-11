У Міненерго анонсували підвищення тарифів на світло

Рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію поки не прийнято, але обговорення на цю тему ведуться в органах влади.

Про це в етері телемарафону заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

"Рішення щодо підвищення тарифів поки не прийнято, але, будемо відвертими, обговорення ведуться, ведуться розрахунки, тому що ми повинні бути свідомі того, що починаючи з 22-го березня росіяни масовано атакують і дуже прицільно наші енергетичні об'єкти, і на сьогодні вже втрачено понад 8 гігаватів і це величезний об'єм генеруючих потужностей", - заявила вона.

Вона зазначила, що наразі дуже важко втримувати енергетичну систему в стабільній роботі.

"А підготовка до наступного опалювального сезону – це ще один такий великий виклик. Очевидно, що незначне підвищення тарифу все-таки відбудеться. Просто зараз рішення ще не прийнято", - заявила Гринчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Міненерго не виключають підвищення тарифів на світло.

Крім того, ми раніше інформували, що Кабмін готує підвищення цін на світло.

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