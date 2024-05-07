Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже цього року – Держенергонагляд

Україні потрібен дійсно великий фінансовий ресурс для відновлення об’єктів електроенергетики після атак РФ.

Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже цього року через необхідність залучити значні фінансові ресурси для відновлення енергооб’єктів після російських атак.

Про це заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян, передає пресслужба Держенергонагляду.

"Ймовірно, доведеться усе ж таки розглянути можливість залучення внутрішніх резервів – переглянути тариф на електроенергію. ... Оскільки потрібен дійсно великий фінансовий ресурс для відновлення об’єктів електроенергетики, перший етап такого підвищення, можливо, доцільно зробити вже цьогоріч", – сказав він.

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Слободян нагадав, що раніше Національний банк України оприлюднив прогноз, де йшлося про поетапне підвищення тарифів упродовж кількох років, однак і в прогнозі НБУ зазначалося, що ціни на електроенергію можуть зрости швидше через складну ситуацію в енергетиці.

За попередніми розрахунками, за останні півтора місяця збитки перевищили $1 млрд. Перекрити їх лише за рахунок діючого на сьогодні тарифу на електроенергію та наявної на сьогодні міжнародної допомоги неможливо,тому триває пошук шляхів розв’язання цього питання.

Коментуючи питання ймовірності блекаутів, Слободян зауважив, що про тотальний блекаут не йдеться.

"Але відключення, на жаль, можливі. Усе залежить від того, наскільки вдасться відновити пошкоджені енергооб'єкти до початку опалювального періоду", – зазначив він.

Нагадаємо, НКРЕКП запропонувала уряду збільшити тариф на електроенергію для споживачів до 2,88 грн/кВт-год від 1 червня. Зауважимо, що на сьогодні тариф на світло становить 1,68 грн/кВт-год.