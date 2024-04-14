В Україні будуть змушені підвищити тариф на електроенергію — експерт

Прогнозують, що ворог буде акцентувати удари по прифронтових областях.

Прогнозування розвитку подій в енергетичному секторі залишається вкрай складним, а сценарії — часом полярні. В осінньо-зимовий період 2024-2025 років Україна входитиме з дефіцитом електроенергетичних потужностей, величина якого визначатиметься здатністю захистити енергосистему від обстрілів, а отже від поставок військової допомоги від партнерів.

Таку думку висловив експерт програми “Енергетика” Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

За його словами, ворог буде акцентувати удари по прифронтових областях, загострюючи територіальні дисбаланси в енергосистемі, а також створюючи загрози для газо- і вуглевидобутку, які будуть в зоні додаткового ризику в разі спроб наступу ворога влітку.

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Водночас борги на ринку та криза ліквідності суттєво ускладнюватимуть ремонту кампанію і будуть бар’єром для будівництва нових потужностей розподіленої генерації, вкрай необхідної протягом наступної зими.

“Боргова криза почне посилюватись влітку, під час ремонтної кампанії та простою додаткової частини енергоблоків. У підсумку виникнуть нагальні передумови для підвищення тарифу електроенергію для населення, хоча влада й відтягуватиме це рішення. Питання підвищення тарифів стане основним ґрунтом для ворожих кампаній з дезінформації, які цього року набудуть ще більшого масштабу”, — прогнозує Андріан Прокіп.

Ситуація із поставками нафтопродуктів, за його словами, найімовірніше, залишиться стабільною, незважаючи на ризики протестів вже з румунського кордону у другій половині року.

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