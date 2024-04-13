Українці можуть платити менше за неякісну комуналку: що для цього потрібно

Акт-претензія вважається дійсною, якщо його підписали не менш як два споживачі.

Українці можуть скласти акт-претензію у разі, якщо отримали неякісну комунальну послугу. Наприклад, якщо замість гарячої води з крана йде холодна.

Про це йдеться в роз'ясненні Держспоживслужби.

В Україні діє закон "Про житлово-комунальні послуги",що передбачає конкретні механізми захисту прав споживачів.

"Повідомлення про порушення"

Спершу потрібно зафіксувати обставини, до яких призвело ненадання або неякісне надання комунальних послуг.

Далі письмово зверніться до надавача послуг і повідомте про порушення (рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто, запросивши в канцелярії відмітку про отримання на вашій копії).

"Виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язані прибути на виклик споживача у строки, визначені в договорі про надання відповідних послуг, але не пізніше ніж протягом 1 доби з моменту отримання претензії споживача", - мовиться у повідомленні.

Що робити, якщо не отримали відповіді

Зазначимо, що результати перевірки якості надання послуг можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Якшо упродовж доби представник надавача послуг не з’явився або відмовляється без обґрунтування від підписання акта-претензії, то акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі, зазначивши свої адресу, ПІБ, підпис.

Також читайте Масштабні удари по енергетиці спричинили попит на бензин: що буде з цінами

"Акт-претензія надсилається виконавцю комунальної послуги або управителю багатоквартирного будинку рекомендованим листом; якщо виконавець комунальних послуг або управитель багатоквартирного будинку протягом п’яти робочих днів після реєстрації акта не надає виконавцеві відповіді, споживач має право звернутися до Держпродспоживслужби", - роз'яснили у повідомленні.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що через російські атаки по енергооб'єктах України є ймовірність підвищення тарифу на електроенергію для населення.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.