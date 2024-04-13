У Байдена пояснили, чому Трамп не поїде до України

Колишній американський президент Дональд Трамп не поїде до України, бо цього не хоче президент-диктатор РФ Володимир Путін.

Про це заявила конгресвумен із Палати представників від штату Нью-Джерсі Майкі Шеріл, пише The Hill.

"Трамп не поїде до України, тому що просто Володимир Путін цього не хоче. Дональда Трампа не хвилює, що найкраще для національної безпеки США чи демократії - його хвилює лише те, що найкраще для Дональда Трампа", - наголосила вона.

За словами Шеріл, небезпечна та хаотична поведінка Трампа робить американців менш захищеними.

"Його боягузтво перед обличчям захисту демократії чи протистояння диктаторам добре відомо, тому не дивно, що, на відміну від Джо Байдена, він занадто боягузливий, щоб іти в зону бойових дій", - висловилася політикиня.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зробив різку заяву про Дональда Трампа та зустріч із ним. Український президент з повагою відгукнувся про Трампа про лідера, з яким він прагне побудувати конструктивне партнерство.

Згодом, у Трампа відповіли на запрошення Зеленського відвідати Україну. Він заявив, що йому було б "не доцільно" відвідувати Україну під час передвиборчих перегонів у США.

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