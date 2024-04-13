На потреби ЗСУ передали гранатомети й снаряди, вилучені в "бурштинової мафії": що відомо

Військовій частині однієї з механізованих бригад передали 5 реактивних протитанкових гранатометів, а також понад 4,6 тис. патронів різних калібрів. Їх вилучили під час обшуків у межах кримінального провадження.

Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

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За даними правоохоронців, минулого року на Сарненщині правоохоронці викрили 4 учасників організованої злочинної групи, які скуповували "сонячне" каміння, сортували його по фракціях та перепродували за вищими цінами.

"У ході досудового розслідування у двох фігурантів, один з яких співробітник ДСНС Рівненщини, вилучили ще й гранатомети та патрони калібрів 5,45 та 7,62", – йдеться у повідомленні.

Члени угрупування отримали вирок. Крім цього, понад 260 кг бурштину передано у власність держави, а зброю та боєприпаси – на потреби військовослужбовців Сил оборони України.

"В нашій державі є критичні місця, де ці боєприпаси та набої зараз життєво необхідні. І це точно не склад речових доказів. Працюємо на перемогу і робимо усе можливе, аби кожен патрон захищав життя і підтримував наших військових", – наголосив керівник Рівненської обласної прокуратури Андрій Рудницький.

Нагадаємо, Франція знову відкрила завод часів ще Першої світової. На будівництві побував і президент країни Еммануель Макрон. Посадовець закликає до якнайшвидшого нарощування військових потужностей на тлі російської агресії і радить допомагати Києву більше з огляду на зволікання Вашингтону.

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