Крадіжка зброї в Німеччині: двох білорусів упіймали "на гарячому"

Двох громадян Білорусі було заарештовано в Німеччині за підозрою в крадіжці 40 гвинтівок. Щоб викрасти зброю, злочинці скористалися помилкою охоронної служби.

Про це пише BILD.

Повідомляється, що контейнер із гвинтівками китайського виробництва прибув до порту Гамбурга, звідки його відправили товарним поїздом до Баварії. Але на вихідні товарняк залишився на сортувальній станції Машен у передмісті Гамбурга, зкоріш за все, без жодної охорони.

Зловмисники відкрили контейнер та викрали 40 одиниць стрілецької зброї. Коробки з гвинтівками типу М16 вони закопали в лісі та замаскували це місце собачими фекаліями. Після цього злочинці виїхали з Німеччини та почали шукати покупця у даркнеті.

Поліція розпочала пошук злочинців та викраденої зброї відразу після того, як було виявлено зникнення. Помилкою злочинців стали рукавички, які вони кинули біля контейнера. Завдяки цьому доказу, собака-шукач привів правоохоронців у ліс, а дрон з повітря виявив місце зі свіжою перекопаною землею.

Після того, як зброю знайшли, поліцейські надали місцеві початкового вигляду і влаштували там засідку. За два тижні очікування злочинці прийшли до схованки, щоб забрати награбоване, і були заарештовані.

Затриманими виявилися двоє громадян Білорусі, які поки що відмовляються давати свідчення та зберігають мовчання на допитах.

Нагадаємо, невідомі грабіжники вкрали вогнепальну зброю з будинку відомого актора. Камери спостереження зафіксували кількох чоловіків у лижних масках.

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