Кража оружия в Германии: двух белорусов поймали "на горячем"

Два гражданина Беларуси были арестованы в Германии по подозрению в краже 40 винтовок. Чтобы выкрасть оружие, преступники воспользовались ошибкой охранной службы.

Об этом пишет BILD.

Сообщается, что контейнер с винтовками китайского производства прибыл в порт Гамбурга, откуда отправили товарным поездом в Баварию. Но на выходные товарняк остался на сортировочной станции Машен в пригороде Гамбурга, судя по всему, без всякой охраны.

Злоумышленники вскрыли контейнер и похитили 40 единиц стрелкового оружия. Коробки с винтовками типа М16 они закопали в лесу и замаскировали это место собачьими фекалиями. После этого преступники выехали из Германии и начали искать покупателя в даркнете.

Полиция начала поиск преступников и похищенного оружия сразу после того, как была обнаружена пропажа. Ошибкой преступников стали перчатки, которые они бросили возле контейнера. Благодаря этой улике, собака-ищейка привели правоохранителей в лес, а дрон с воздуха обнаружил место со свежей перекопанной землей.

После того как оружие нашли, полицейские придали месту первоначальный вид и устроили там засаду. Спустя две недели ожидания преступники пришли к тайнику, чтобы забрать награбленное, и были арестованы.

Задержанными оказались двое граждан Беларуси, которые пока отказываются давать показания и хранят молчание на допросах.

Напомним, неизвестные грабители украли огнестрельное оружие из дома известного актера. Камеры наблюдения зафиксировали несколько мужчин в лыжных масках.

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