Невідомі вдерлися до будинку Кіану Рівза і вкрали неочікувану річ

Голлівудський актор Кіану Рівз, з яким вже неодноразово ставалися курйози, став жертвою грабіжників у Лос-Анджелесі.

Увечері 6 грудня поліція отримала дзвінок. Анонімна людина повідомила, що у будинок Кіану хтось незаконно вдерся. До того ж спрацювала сигналізація. До будинку зірки одразу виїхала поліція. Втім, після тривалого огляду території зловмисників вже не було. Вони встигли втекти до приїзду правоохоронців.

Наразі відомо про те, що у будинку актора залишилися розбитими вікна. Судячи з камер спостереження, зробили це декілька невідомих чоловіків. До речі, злодії мали незвичний вигляд. Їхні обличчя вкривали лижні маски.

Кіану Рівз / Фото: Associated Press

Як повідомляє видання TMZ, у Рівза поцупили вогнепальну зброю. Втім, розслідування все ще триває. Детективи прагнуть знайти більше додаткових доказів. Зазначимо, що на той момент знаменитості не було вдома.

Нагадаємо, нещодавно українська ведуча та блогерка Аліна Шаманська також зазнала неабияких збитків у США. Злочинці посеред ночі обікрали її автівку та забрали декілька цінних речей.

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