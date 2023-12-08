"М'ясні штурми тривають": яка ситуація навколо Авдіївки

Російські окупанти тиснуть по всій лінії оборони навколо Авдіївки.

Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері телеканалу "Еспресо".

Яка ситуація в Авдіївці

За його словами, росіяни застосовують багато піхотних груп.

"Ворог тисне по всій лінії оборони навколо міста. Наразі погодні умови не дають окупантам використовувати техніку, тому усе частіше вони застосовують "м'ясні" штурми, кидаючи в бій все більше особового складу. Але в росіян нічого не виходить на лінії фронту, тому ці невдачі ворог компенсує кількістю обстрілів по позиціях ЗСУ на лінії оборони й по місту", - наголосив Барабаш.

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Крім того, окупанти б'ють по дорозі FPV-дронами, і це дуже ускладнює нам логістику.

"Не дивлячись на резерви, які є у місті, продуктів, медицини, гігієни, ми розуміємо, що їх потрібно поновлювати. Тому що далі буде тільки складніше", - зауважив Барабаш.

Нагадаємо, головним обʼєктом зусиль військ РФ залишається Авдіївка, яку вони далі намагаються оточити. Під час штурмів вони не шкодують ані живої сили, ані техніки.

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