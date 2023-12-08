Ізраїль готується до операції "Атлантида": що про неї відомо

Ізраїль готується до операції "Атлантида". Вона передбачає затоплення тунелів під Сектором Гази.

Про це "BILD на русском".

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У виданні зазначають, що з 2007 року ХАМАС створив на території анклаву понад 800 тунелів, де зберігаються боєприпаси для ударів по Ізраїлю. Там ховаються і самі бойовики терористичного угрупування.

Саме тому ізраїльським військовим потрібно знищити ці об'єкти. Як повідомляє Wall Street Journal (WSJ), ЦАХАЛ зібрав систему великих помп для затоплення великої мережі тунелів терористів ХАМАС морською водою. Зауважується, що Ізраїль ніколи раніше не проводив повеней такого типу.

"Спеціальні насоси повинні закачувати тисячі кубометрів води і направляти її в тунелі – за даними BILD, проєкт Армії оборони Ізраїлю називається "Атлантида", – пишуть журналісти.

Втім, наразі остаточне рішення щодо проведення операції не ухвалене. Невідомі й потенційні терміни її здійснення Ізраїлем. Річ у тім, що виникає ризик виникнення невинних жертв – в тунелях можуть утримувати ізраїльських заручників, викрадених під час терористичної атаки 7 жовтня.

Раніше Ізраїль розкрив, скільки його військових загинуло під час операції проти ХАМАСу

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