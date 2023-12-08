Израиль готовится к операции "Атлантида": что о ней известно

Израиль готовится к операции "Атлантида". Она предполагает затопление тоннелей под Сектором Газа.

Об этом "BILD на русском".

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В издании отмечают, что с 2007 года ХАМАС создал на территории анклава более 800 тоннелей, где хранятся боеприпасы для ударов по Израилю. Там прячутся и сами боевики террористической группировки.

Именно поэтому израильским военным следует уничтожить эти объекты. Как сообщает Wall Street Journal (WSJ), ЦАХАЛ собрал систему больших помп для затопления обширной сети тоннелей террористов ХАМАС морской водой. Отмечается, что Израиль никогда раньше не проводил наводнений такого типа.

"Специальные насосы должны закачивать тысячи кубометров воды и направлять ее в тоннеле — по данным BILD, проект Армии обороны Израиля называется "Атлантида"", — пишут журналисты.

Впрочем, окончательное решение о проведении операции не принято. Неизвестны и потенциальные сроки ее осуществления Израилем. Дело в том, что возникает риск возникновения невинных жертв – в туннелях могут содержать израильских заложников, похищенных в ходе террористической атаки 7 октября.

Ранее Израиль раскрыл, сколько его военных погибло во время операции против ХАМАСа

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