Война в Израиле: семьи заложников требуют встречи с Нетаньяху

Заложники, похищенные ХАМАСом, до сих пор остаются в секторе Газа. Их семьи требуют встретиться с членами военного кабинета, предупредив, что активизируют протесты против правительства, если министры откажутся.

Об этом пишет The Times of Israel.

Как сказали родственники пленных: "Все, что мы просим — это чтобы Кабмин встретился с нами сегодня. Мы заслуживаем этого, это пренебрежение к нам унизительно".

По их словам, если с ними не встретятся до 20.00, они усилят протесты.

В то же время премьер-министр Биньямин Нетаньяху возразил, что семьи игнорируют и сказал, что встреча назначена на среду, 6 декабря.

Позже в его офисе сообщили, что перенос встречи рассматривается.

Впоследствии стало известно, что боевики террористической группировки ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября выпустили ракету, попавшую в военную базу, где, вероятно, хранится ядерное оружие.

Что происходит на Ближнем Востоке?

Напомним, Израильская армия начала действовать на юге сектора Газа. В ЦАХАЛ обещают не менее мощную операцию, чем на севере этого региона.

В частности, армия Израиля (ЦАХАЛ) взорвала здания Министерства юстиции и Верховного суда в секторе Газа.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галлант сообщил о возвращении военных к боевым действиям в Секторе Газы после того, как ХАМАС нарушил условия перемирия.

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